Mandlig pædagog anklages for at forgribe sig på syv børn

En mand er anklaget for at have begået seksuelle overgreb på syv børn, mens han arbejdede som pædagog.

Tirsdag begynder sagen mod ham ved Retten i Glostrup.

Ifølge anklagerne har han begået overgreb med andet seksuelt forhold end samleje på fem børn.

Overgreb mod børn under 12 år betegnes i straffeloven som voldtægt. Det gælder også, selv om der ikke er gjort brug af tvang eller vold.

Desuden har han ifølge anklageren blufærdighedskrænket yderligere to børn.

I maj sidste år bekræftede Høje-Taastrup Kommune over for Ekstra Bladet, at en ansat i en børnehave var blevet hjemsendt.

Hjemsendelsen skete i januar sidste år, da det første overgreb kom frem i lyset. I løbet af de næste tre uger voksede sagen sig større.

I maj sidste år havde man fundet frem til minimum tre overgreb.

Den nu tiltalte blev anholdt i juni. Efter et grundlovsforhør, hvor han nægtede sig skyldig, blev han varetægtsfængslet i fire uger og har været det siden.

Tirsdag vil blive brugt på at afhøre den tiltalte og et par vidner. Det fortæller anklager Henrik Uhl Pedersen.

Vidnerne er ifølge ham mødre til et par af de forurettede børn.

I løbet af dagen vil der også blive afspillet et par videoafhøringer af et par af de forurettede børn. Videoafhøringerne vil blive afspillet for lukkede døre, men anklageren forventer, at den tiltaltes forklaring vil blive for åbne døre.

Seks af børnene gik i samme børnehave i Taastrup, da overgrebene angiveligt fandt sted.

Overgrebet på det syvende barn skal være sket i en anden institution, hvor den tiltalte tidligere var ansat.

Der er afsat fem retsdage, og der forventes dom i sagen den 31. maj.