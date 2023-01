Op mod 200 borgere i den lille by Vejrumbro ved Viborg deltog mandag aften i et beboermøde i byens forsamlingshus, hvor også politiet var til stede.

Det skete efter fundene af tre døde personer, en 49-årig mor og hendes to døtre på 11 og 14 år, på en matrikel på Østervangsvej søndag.

Politiet har oplyst, at de formoder, at kvinden har dræbt sine døtre og taget sit eget liv, men dødsårsagen er ikke fastlagt endnu.

Sagen har berørt og rystet mange i det lille samfund, der tæller cirka 400 personer, og til beboermødet mandag aften var politiets rolle blandt andet at skabe tryghed og mane nogle rygter i jorden.

Det fortæller vicepolitiinspektør Christian Toftemark, chef for lokalpolitiet i Midt- og Vestjylland, til Ekstra Bladet.

Annonce:

Han oplyser, at der blandt andet blev spurgt til et rygte om, at pigerne ikke havde været i skole længe, så om 'det' var sket for lang tid siden.

- Men det er der ikke noget, der tyder på, siger Christian Toftemark.

Rygter om efterlysning

Der har også været folk, som har forbundet sagen fra Vejrumbro med en efterlysning af en mor og to børn, som samme politikreds tidligere har haft bragt. Det rygte kunne politiet mane i jorden.

Politiet afventer nu resultatet af kriminaltekniske og retsmedicinske undersøgelser. Foto: Ernst van Norde

Under mødet gav politiet en kort orientering om sagen til dem, der er meget berørte, og som kender pigerne og moderen.

Christian Toftemark siger til Ekstra Bladet:

- Det var et hårdt følelsesmæssigt rum at være i, men det virkede som om mødet gav god mening, og der var mange fine refleksioner fra lokalsamfundet. Man kunne også se, at der var mange, som fik mulighed for at tale nærmere sammen med hinanden.

Ud over politiet var der folk fra Offerrådgivningen til stede. Det samme var præster, som har oplyst, at de vil holde den lokale kirke åben for alle onsdag og torsdag.

Venter resultat

Annonce:

Undersøgelserne af sagen fortsætter, og ifølge efterforskningsleder Jim Hansen afventer man nu resultatet af de kriminaltekniske og retsmedicinske undersøgelser.

- Der går nogle dage endnu, før de foreligger, siger han til Ekstra Bladet tirsdag, og har ikke yderligere kommentarer om sagen.

De to søstre på 11 og 14 år på gik på hver deres skole udenfor den lille by. Den 49-årige mor har senest haft eget rengøringsfirma og arbejdet som blandt andet coach og yogainstruktør.

Intet har været fremme om baggrund og motiv endnu.

Kender du til sagen, skriv til journalisterne her.

Politiets fortsatte formodning: Mor slog sine piger ihjel