Mange forsinkelser i retten - anklagere er en del af årsagen

Problemet i byretterne med et stort antal retsmøder, som ikke bliver gennemført som planlagt, kan ikke løses med et snuptag. Men en del kan alligevel gøres.

Det fastslår udviklingsdirektør Merethe Eckhardt i Domstolsstyrelsen, efter at en analyse har dokumenteret problemets omfang.

Den handler om, hvordan det gik med flere tusinde retsmøder i fire uger sidste efterår.

Næsten hvert tredje retsmøde i straffesager i byretterne blev ikke til noget. Enten blev de udsat, eller også blev det nødvendigt at finde en ny dato i kalenderen.

- Der er ingen quick fixes tilbage. Der er ikke en enkelt hovedårsag, som man straks kan gøre noget ved, så vi bliver nødt til at dreje på en masse små hjul for at opnå en forbedring, siger Merethe Eckhardt.

At 31 procent af de planlagte retsmøder falder til jorden skyldes blandt andet, at den tiltalte eller sigtede simpelthen bliver væk. Andre gange er der opstået sygdom.

Men også anklagemyndigheden er med til at forsinke straffesagerne, afslører analysen. Hele 18 procent af aflysningerne kan forklares med, at anklagere trækker sagen tilbage, ikke har tid til at møde frem i retten eller andet.

Emnet vil Domstolsstyrelsen diskutere med anklagemyndigheden på et møde inden sommerferien, oplyser udviklingsdirektøren.

I Københavns Politi er chefanklager Flemming Petersen helt med på at få talt om, hvad der kan gøres. I anklagemyndigheden forsøger man 'i videst muligt omfang at undgå omberammelser af sager', forsikrer han i en mail.

- Derfor hilser vi den dialog, som Domstolsstyrelsen inviterer til, yderst velkommen, udtaler Flemming Petersen.

På Christiansborg mener SF's retsordfører, at analysen kalder på opstramninger.

- Jeg er ikke overrasket over, at nogle tiltalte vil forsøge at undslå sig rettens behandling, men at anklagemyndigheden sender sager videre, som de ikke kan møde op til, er også uanstændigt, skriver Karina Lorentzen Dehnhardt i en kommentar.

I øvrigt viser analysen, at der i den undersøgte periode sidste år var ret store forskelle mellem de enkelte byretter.

Hillerød, Odense, Bornholm og Viborg lå bedst. Her blev der aflyst mellem 11 og 21 procent af de planlagte retsmøder. Omvendt var Holbæk, Glostrup, Sønderborg mest plaget. Her blev mellem 46 og 38 procent aflyst.

- Vi kommer til at kigge på, om de retter, der har de pæneste tal, agerer anderledes end de andre retter. På den måde kan man finde ud af, om der er noget, man kan lære, siger udviklingsdirektør Merethe Eckhardt i Domstolsstyrelsen.