Mange sårede: Bil smadrer ind i folkeskole i London

Politiet oplyser, at det ikke efterforskes som et terrorangreb

Syv børn og to voksne er blevet såret i Wimbledon i det sydvestlige London, efter en bil bragede ind i en folkeskole.

Det skriver flere britiske medier - herunder Sky News.

Det lokale politi har bekræftet hændelsen ved The Study Preparatory School, men tilføjer at det ikke efterforskes som et terrorangreb.

Politiet skal dog stadig klarlægge, hvad der præcist er sket.

Omtrent 20 ambulancer hastede til skolen sammen med en lægehelikopter, brandfolk og politi.

Ingen anholdte

Ifølge Sky News betegnes hændelsen som en 'alvorlig kollision'.

Skolen, der er forbeholdt piger i alderen fire til 11 ligger blot halvanden kilometer fra All England Lawn Tennis and Croquet Club, hvor der disse dage afholdes den prominente tennisturnering Wimbledon.

En journalist fra mediet fortæller desuden, at en politibetjent på stedet skulle have sagt, at han mener, ulykken er sket på grund af en bil, der har været ude af kontrol.

Føreren af bilen var ved stedet ved politiets ankomst, men der er ikke foretaget anholdelser, skriver Sky News.