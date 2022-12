Mange vanvidsbilister bliver fældet af for høj promille

Det skyldes langtfra altid ekstremt høj fart, når bilister bliver stoppet af politiet og får frataget deres køretøj på baggrund af reglerne om vanvidskørsel.

I mange tilfælde har de såkaldte vanvidsbilister til gengæld indtaget alt for megen alkohol, inden de satte sig bag rattet.

Det viser en opgørelse fra Rigspolitiet ifølge Politiken.

I Midt- og Vestjyllands politikreds er 70 procent af de bilister, som får frataget deres bil på grund af vanvidskørsel, bilister med en promille over to.

Der var generelt flest sager om vanvidskørsel i Midt- og Vestjylland fra april 2021 til august 2022. I løbet af perioden beslaglagde politiet 187 gange et køretøj i politikredsen som følge af vanvidskørsel.

På landsplan blev der i de 12 politikredse beslaglagt 1207 køretøjer efter reglerne om vanvidskørsel. Reglerne blev strammet i 2021.

Det skete efter flere alvorlige ulykker, hvor høj fart spillede en central rolle.

Hos Midt- og Vestjyllands Politi fortæller politikommissær Jørgen Christensen, at politikredsen i flere år har haft problemer med bilister, der kører rundt på vejene, selv om de er påvirket af alkohol eller narkotika.

- Vi har en høj forekomst af spritbilister, og desværre har vi ikke kunnet knække kurven, siger han til Politiken.

- Men vores håb er, at vi om nogle år vil kunne se en forskel, når vi med de nye regler kan tage bilen fra folk med en promille over to og beholde den, uanset hvem der ejer den.

Det betegnes blandt andet som vanvidskørsel, hvis man overskrider hastighedsgrænsen med mere end 100 procent ved kørsel over 100 kilometer i timen.

Det samme gælder, hvis man kører over 200 kilometer i timen, ligesom kørsel med en promille over 2,00 også anses for vanvidskørsel.