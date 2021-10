'Maria havde fortjent en ægtefælle, der elskede hende højt'

Maria From Jakobsen prioriterede sine børn højere end noget andet. Derfor nægtede hun også at stå timevis i køkkenet for overgå de andre forældre, når der var sammenskudsgilder. I stedet demonstrerede hun højlydt sin modstand ved for eksempel at møde op med en spegepølse fra Føtex.

Sådan beskriver en veninde og tidligere studiekammerat den 43-årige psykolog, som på bestialsk vis blev dræbt 26. oktober sidste år, i et mindeord, som er blevet bragt på Dansk Psykologforenings hjemmeside.

'Hun prioriterede sine børn højt og tog afstand fra alle former for forældrekonkurrencer og overfladiske sammenligninger. Hun ville højlydt og gerne være den, der satte barren lavest, når det gjaldt om at have noget hjemmelavet og tidskrævende med til feks. sammenskudsgilde', skriver veninden blandt andet.

Maria From Jakobsen var psykolog og mor til to. Siden hun forsvandt i oktober sidste år, har venner og bekendte insisteret på, at hun aldrig frivilligt ville forlade sine børn. Privatfoto

Rakte ud og reparerede

'Maria var et menneske, der satte aftryk i andre. Hun var menneskeligt generøs, investerede altid meget i sine relationer og havde evnen til at få andre til at føle sig set og værdsat. Hun kunne altid fornemme og tilbyde præcis det man havde brug for i en svær situation. Lavmælt og diskret. Gik bølgerne højt i en faglig diskussion, samlede hun altid op, rakte ud og reparerede', lyder det videre.

Veninden lægger ikke skjul på chokket og forfærdelsen over den bestialske forbrydelse, som Maria From Jakobsens egen mand, sognepræsten Thomas Gotthard, udsatte hende for, da han fratog hende livet, fortællingen og drømmene. Og tog børnenes mor fra dem.

Morderens navn nævner hun ikke i mindeordet, hvor hun beskriver Maria From Jakobsen som et ekstraordinært menneske og en meget dygtig psykolog, som fortjener et langt og kærligt eftermæle.

Af mindeordet får man en klar fornemmelse af, at Maria From Jakobsen ikke gad spilde tiden på ligegyldigheder. Hun opnåede meget inden for sit fag, som hun elskede.

'Engagement og arbejdsomhed karakteriserede Marias faglighed, og samtidig insisterede hun på at der skulle være balance mellem arbejde og privatliv', skriver veninden.

Fortjente langt liv

Den lyshårede kvinde med de blå øjne var - også i arbejdsøjemed - god til at 'dele ud af sig selv' og 'turde være sårbar'.

Derudover var hun udstyret med en god portion humoristisk sans.

Hun havde en pensionistklub, man kunne blive medlem af, hvis man ville, skriver Lotte Dragsted.

'Formålet var her at lave ingenting, heller ikke at mødes i klubben', bemærker hun.

'Maria havde fortjent et langt og meningsfuldt liv og en ægtefælle, der elskede hende højt. Alle hendes gode egenskaber som psykolog og som menneske må alle os, der kendte og holdt af hende, nu prøve på at efterleve og bringe videre. Det er desværre det bedste, vi kan gøre. Maria er, og vil for altid være, dybt savnet', slutter Lotte Dragsted.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Lotte Dragsted, som ikke har ønsket at stille op til et interview. Hele hendes mindeord kan læses her.

Maria blev begravet 27. august fra Frederikssund Kirke.