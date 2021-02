Maria Hirse idømt fængsel

Den tidligere tv-vært skal to år i fængsel for at orkestrere to overfald på sin ekskæreste

Den 49-årig tidligere tv-vært Maria Hirse er blevet idømt to års fængsel for to overfald på sin 48-årige ekskæreste 15. februar og 28. august sidste år.

Det har en domsmandsret ved Retten i Svendborg besluttet mandag formiddag.

Kvinden, som har skiftet navn til Mariia Madeleine Sea Svensson, er blevet dømt for at have planlagt, tilskyndet og orkestreret overfaldene, som hun fik fem unge i alderen 16-21 til at udføre.

Under det første overfald dukkede tre unge op på mandens landejendom ved Svendborg. Her stod døren åben, og manden blev overrasket i sit soveværelse af de maskerede unge, som siden gennemrodede mandens ejendom og ødelagde en del elektronisk udstyr, som blev smidt i et fyldt badekar.

Det er hun tiltalt for Anklageskriftet beskriver, at tv-værten om aftenen 14. februar overtalte tre af de tiltalte på 16, 20 og 21 til at begå røveri og hærværk hos ekskæresten og instruerede dem i, hvordan det skulle gøres. Få timer senere trængte de tre tiltalte ind i eks-kærestens hus, hvor de vækkede ham i soveværelset og truede ham med ordene: 'Hvis du siger noget til nogen, eller hvis du flytter dig, så slår jeg dig fandeme ihjel. Vi kommer tilbage, hvis du siger noget.' 'Du skal takke ham for, at han ikke slår dig ihjel,' lød endnu en trussel, og en af mændene slog sin hånd gennem en skabslåge og sagde 'Næste gang er det dit ansigt.' Ifølge tiltalen begik tre af de unge et nyt overfald på manden 28. august, hvor det igen var den tidligere tv-vært, som instruerede dem i, hvordan det skulle gøres. Hun gav dem en strømpistol, et jernrør og et reb til at binde ekskæresten med. Han skulle, ifølge tiltalen, mishandles med de to våben, men da de tre unge nåede hen til ejendommen opgav de at bruge de medbragte våben. Planen var, at også ekskærestens samleverske skulle udsættes for vold, lyder tiltalen mod tv-værten. De tre unge maskerede med elefanthuer trængte ind i huset, hvor de tildelte manden flere knytnæveslag i ansigtet, mens hans samleverske blev slået en gang i hovedet med knyttet hånd. Vis mere Luk

De unge tog også en computer, hans NEM-id og en række hestepas med sig, som blev ødelagt.

Under det første overfald blev mandens briller smadret, og en af de unge slog en hånd gennem en låge i et klædeskab, mens ekskæresten blev truet til at blive siddende i sin seng.

Under det andet overfald fik fire unge adgang til mandens bolig ved at bryde et vindue op. Siden mødte de ekskæresten og dennes kæreste i køkkenet. Ekskæresten blev tildelt et par knytnæveslag, mens hans nye kæreste blev puffet, så hun faldt og pådrog sig et blødende sår ved sit øre.

Unge også dømt En 16-årig dreng blev dømt for at have deltaget i begge overfald. Han fik et års betinget fængsel og besluttede at modtage dommen. Den 16-årige har en relation til Maria Hirse. De øvrige fik betingede fængselsstraffe på fire, fem og ti måneder, mens den sidste fik et års fængsel, hvoraf de tre måneder skal afsones. Fælles for de unge var, at de mere eller mindre havde erkendt deres roller i sagen.

Det var anklagemyndighedens opfattelse, at mandens elektroniske udstyr skulle ødelægges, fordi den 49-årige tidligere tv-vært var bange for, at manden lå inde med kompromitterende billeder af hende.

Maria Hirse har nægtet sig skyldig under hele forløbet. Men hun har i retten fortalt, at hun havde det dårligt over at have rodet de unge ind i sagen. Hun valgte at anke dommen til formildelse og forsøgte at få udstrakt et gældende navneforbud til også at omfatte ankesagen. Men retsformanden fortalte, at det ikke kunne lade sig gøre, når man alene har valgt at anke en dom til formildelse.

