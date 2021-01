Maria-mysteriet: Sådan lægger politiet puslespillet

Julen bød ikke på nogen mirakler for familien til Maria From Jakobsen, der nu har været forsvundet i 10 hele uger. For hendes to børn, forældre og resten af kvindens pårørende starter 2021 med samme uvished, som 2020 sluttede med.

Maria From Jakobsen frygtes myrdet. Privatfoto

I mellemtiden forsøger Nordsjællands Politi fortsat at lægge puslespillet, der kan besvare rækken af spørgsmål om den 43-årige psykologs skæbne.

Vicepolitiinspektør Lau Lauritzen løfter nu lidt af sløret for, hvordan efterforskerne arbejder.

Han fortæller, at tip, overvågningsbilleder, telefon-mastoplysninger og vidneforklaringer er blandt de helt afgørende brikker.

- Det er de ting, vi stykker sammen, og så får vi nogle områder, som vi kan lede i, siger Lau Lauritzen.

Politiets hovedopgave er dels, at finde Maria From Jakobsen, som har været forsvundet siden 26. oktober. Dels at kortlægge hendes ægtemands færden frem til, at han blev anholdt og sigtet for drab 15. november. Thomas Gotthard nægter sig skyldig.

Vicepolitiinspektøren vil ikke udtale sig specifikt om karakteren af de oplysninger, politiet jonglerer med, men kommer med et generelt eksempel:

- Det kan være, at han er fanget af et kamera i et byggemarked, og så følger vi ham derfra. Hvis det så passer med et vidne, der har set ham stå et eller andet sted, så tegner vi en cirkel og regner ud, hvor mange minutter der er fra a til b. Så ser vi, hvad der er inden for det område, og så går vi i gang.

Politiet afslører teori: Flere gerningssteder

Politiet har allerede afsøgt mange områder i Nordsjælland, blandt andet i et hjørne af Roskilde Fjord ved Selsø.

- Hvorfor ledte I lige der?

- Det var en kombination af et tip og de taktiske oplysninger, vi havde og som vi stykkede sammen.

Vicepolitiinspektøren tilføjer, at politiet slet ikke er færdig med at lede. Politiet har udsendt en efterlysning, hvor de opfordrer vidner, der har set Thomas Gotthard, til at henvende sig. Det har betydet, at der er kommet flere steder på listen, som skal afsøges med blandt andet hunde.

- Vi får hele tiden indskrænket tidsrummet - næsten hver dag. Ved at få klarlagt det enten via overvågning, afhøring, via telefoner eller andre ting. Hvor han han været - og hvor har han ikke været - og kan det være der, Maria er?

Marias familie i chok: Vi troede på Thomas

Vicepolitiinspektøren lægger dog heller ikke skjul på, at det er en stor opgave.

- Han har været vidt omkring. Men der er jo også et stort tidsrum, hvor han har været på fri fod efter Marias forsvinden. Det gør, at opgaven er ret stor. Det er det, der er det komplekse i det her.

- Fra hendes forsvinden, til han bliver anholdt, der har vi en teori om, at han har skullet skaffe sig af med hende. Og det sted skal vi prøve at finde.

Hvis politiet har ret i deres formodning om, at præsten har slået sin hustru ihjel, har han haft et forspring på næsten tre uger.

Holdt ikke vand

Lau Lauritzen fortæller nu, at sagen overgik til hans efterforskningscenter få dage før, Thomas Gotthard blev anholdt søndag 15. november. Der var nogle ting, eftersøgningsteamet ikke kunne få til at passe sammen.

- Og så er det almindelig procedure, når nogen er væk i længere tid, at vi bliver bedt om at kigge på det.

- Sagen overgik til os om torsdagen, og vi snakkede med ham første gang fredag, hvorefter vi kunne konstatere, at hans forklaring om hendes forsvinden ikke holdt vand.

- Hvad var det, der ikke holdt vand?

- Det vil jeg ikke sige noget om. Det kan jeg heller ikke.

Maria From Jakobsens familie har sammen med en indsamling til fordel for hendes børn udlovet en dusør for oplysninger, der leder politiet til den forsvundne kvinde. Det initiativ har Lau Lauritzen ikke ønsket at kommentere.

Fra fængslet har Thomas Gotthard kæmpet for at blive løsladt siden sin anholdelse. Indtil videre uden held. Hen over julen har han skiftet sin forsvarer Jan Aarup ud med advokaten Jesper Storm Thygesen, som dog ikke har nogen kommentarer til sagen for nuværende.

