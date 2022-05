Marianne politianmeldte rigmand: Han var overvældende i sin vrede

Nabo afviser at have arrangeret sag mod erhvervsadvokat Jan Leth Christensen, hvis byggeprojekt i Hellerup i årevis har skabt ballade i velhaverkvarter

Når rigmanden Jan Leth Christensen siger, at han ikke modtog klager, før stribevis af naboer meldte ham til politiet for ulovlig tv-overvågning, så er det ikke helt rigtigt.

Det siger Marianne Victor Hansen, som Jan Leth Christensens forsvarsadvokat beskyldte for at have 'arrangeret det hele'.

Marianne Victor Hansen har i årenes løb ikke lagt skjul på sin modstand overfor Jan Leth Christensens byggeri og fremfærd i det hele taget. Privatfoto

Selv havde hun ikke mulighed for at sige ham i mod i Retten i Lyngby, hvor Jan Leth Christensen tirsdag sad på anklagebænken for ifølge politiet ulovligt at have tv-overvåget et strandstykke ud for sin villa i Hellerup.

Han nægter sig skyldig.

- De – jeg mener, det er 29 husstande (i området ved Sigridsvej, red.), der har indgivet anmeldelse mod ham - er ikke nogen, der kan arrangeres, siger Marianne Victor Hansen om bredsiden mod hende, som advokat Lars Kjeldsen i sin egenskab af forsvarer for Jan Leth Christensen sendte forleden.

- De har selvstændigt taget stilling til, om de ville være med til at anmelde ham, og det har de villet, fordi ingen af os som sagt vil overvåges hel- eller halvnøgne, når vi bader på en strand, der i øvrigt for en dels vedkommende er offentlig, som vi har gjort gennem mere end 50 år, siger hun dagen derpå over en telefonlinje med forsinkelse fra Filippinerne.

Villa Leth (med kamera), før byggeriet blev afleveret til bygherren, der nu er flyttet ind. Foto: Anthon Unger

Ubehageligt

Og Marianne Victor Hansen havde efter eget udsagn forsøgt den fredelige dialog med Jan Leth Christensen.

- Jeg kan godt forstå, det er ubehageligt, der bliver rejst straffesager mod ham. Jeg har selv prøvet at henvende mig til ham første gang han overtrådte loven ved at opsætte et ulovligt hegn, der forhindrede passageretten, siger hun om en tidligere tvist med erhvervsadvokaten, hvis byggeri på et tidspunkt var omkranset af et hegn, som forhindrede, at der kunne ske færdsel langs kyststrækningen.

Generelt har man lov til uhindret at passere strande til fods rundt langs hele den danske kyst.

- Det var ikke nogen behagelig oplevelse, og derfor har jeg ikke prøvet at gå til ham direkte siden. Han var overvældende i sin vrede over, at vi anfægtede hans ret til at overtræde loven. Så nu er vi der, hvor vi anlægger retssager. Det tror jeg ikke, der er nogen af os, der ønsker.

Det omstridte kamera ved den ikke mindre omdiskuterede Hellerup-villa. Foto: Anthon Unger

Ville sikre huset

Marianne Victor Hansen håber, at retten når frem til, at Jan Leth Christensen overtrådte loven, så hun og andre ikke længere risikerer at blive fanget af det kamera, der sidste forår blev sat op med et skilt, der proklamerede, at badegæster og andre, der tog ophold på strandstykket, ville 'blive fotograferet og anmeldt til Politiet og Gentofte Kommune', ligesom man kunne finde på at 'offentliggøre foto af personer mhp. identifikation'.

Jan Leth Christensen er ikke bange for at gøre sig uvenner med naboerne, vidner årelang strid i velhaverområde om. Foto: Asger Ladefoged

I retten tirsdag afviste Jan Leth Christensen, at formålet med kameraet, der i øvrigt ifølge ham ikke lagrede optagelser, 'at tage screenshots af nogle mennesker, der er nede på en strand', men at sikre huset.

Det er i mellemtiden blevet solgt til hans datter, men sagen er rejst mod ham, der i øvrigt i september flyttede ind i Villa Leth med sin hustru.

Forud for indflytningen er gået mange år med uoverensstemmelser med naboer og andre i rigmandskvarteret nord for København.

Huset ejes nu af Jan Leth Christensens datter, som dog bor på Christianshavn, mens far og mor er flyttet ind i Hellerup-herligheden, som mange altså elsker at hade. Og beboerne ønsker bestemt ikke uvedkommende gæster på strandstykket foran boligen. Foto: Emil Agerskov

Ikke kun en nabostrid

Jan Leth Christensen købte i 2015 ejendommen på Sigridsvej 25 for 27,5 millioner kroner, rev den eksisterende villa med havudsigt ned og betalte den verdensberømte arkitekt Bjarke Ingels fire millioner kroner for at tegne et nyt supermoderne hus ved navn 'Villa Leth'.

Naboerne tog det tungt. Blandt andet fordi byggeriet af øresundsperlen har generet dem og ødelagt, ikke alene deres udsigt, men adgang til kyststrækningen.

Ekstra Bladets forside 10. august 2017

Senest har tv-overvågningen af strandstykket ud for villaen så udløst ballade:

- Det er anstødende, og det er krænkende, siger Marianne Victor Hansen, som påpeger, at der ikke kun er tale om en nabostrid:

- Det her handler om hele offentlighedens ret til at passere de danske kyster, men det føler Jan Leth Christensen sig hævet over.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få advokat Lars Kjeldsen til at forholde sig til Marianne Victor Hansens bemærkninger. Hans klient Jan Leth Christensen ønsker ikke at kommentere Marianne Victor Hansens udlægning eller andre forhold om sagen.

Der falder dom i sagen 31. maj.