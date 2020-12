Marias børn afhørt

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. sms-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Tak for dit indsendte materiale Mvh. Redaktionen Det opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk. Indsend mere materiale

Maria From Jakobsens to børn er blevet afhørt. Det skete i fredags som en videoafhøring.

Det fortæller Lau Lauritzen, vicepolitiinspektør og leder af Efterforskningscentret ved Nordsjællands Politi, til Ekstra Bladet.

Børnene, en pige og en dreng, er begge mindreårige, og politiets afhøring er tilrettelagt herefter.

- De er blevet stillet nogle spørgsmål, som er relevante for efterforskningen, fortæller Lau Lauritzen, som ikke kan uddybe, hvad der er blevet spurgt om eller svaret.

Politiet gør, alt hvad de kan, for at skåne børnene så meget som muligt. De er naturligvis fortvivlede over deres mors forsvinden.

- De har det ikke godt, siger Lau Lauritzen.

Flere, der kender Maria From Jakobsen, har over for Ekstra Bladet beskrevet hende som en kvinde, der aldrig ville forlade sine børn. Privatfoto

I dag går vi ind i den syvende uge for den 43-årige psykolog Maria From Jakobsens forsvinden, som politiet frygter er resultat af drab.

For fire uger siden blev en 44-årig mand anholdt og sigtet for at have slået hende ihjel. Han nægter sig skyldig og har forgæves forsøgt at blive løsladt.

Maria-mysteriet: Politiet undersøger dagbogsnoter

Politiet står stadig uden det afgørende bevis i drabssagen - et lig.

Det har man, siden sagen blev forvandlet fra en forsvindingssag til en drabsefterforskning, ledt systematisk efter, ligesom der er afhørt en række personer, som kender Maria From Jakobsen.

Maria From Jakobsen er også efterlyst via Interpol.

Der bliver mandag eftermiddag afholdt retsmøde om den drabssigtedes fortsatte varetægtsfængsling. Manden er beskyttet af et navneforbud. Han har en relation til Maria From Jakobsen.

Politi i kapløb med tiden: Vil afsløre mistænkts signalement