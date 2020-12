Marias familie: Tak for tankerne

Indsamlingen til fordel for den forsvundne Maria From Jakobsens to små børn er kommet godt fra start, fortæller hendes svoger Niels From.

Her til morgen 29. december er der kommet 825 bidrag, siden familien aktiverede MobilePay-nummeret anden juledag.

Indsamling: Marias familie udlover dusør

Meget taknemmelige

Hvor meget der er samlet ind, har familien endnu ikke opgjort.

- Det er ikke det, vi fokuserer på lige nu, men vi vil gerne sige tak for de bidrag og tanker, der er kommet, siger Niels From.

Der er både familie og venner, men også mange helt fremmede blandt dem, der har overført penge. Og rigtig mange af dem har ledsaget pengene med en betænksom lille hilsen.

- Det rører selvfølgelig en, og vi er meget taknemmelige både for de mange, der tænker på familien, men selvfølgelig også for pengene.

Anholdt i hjemmet

Børnene på otte og ti år var hjemme i familiens hus i Frederikssund, da deres far, Thomas Gotthard, blev anholdt og sigtet for at dræbe deres mor, Maria From Jakobsen.

Thomas Gotthard er 44 år og sognepræst. Han har været fængslet siden 15. november. Privatfoto

Han nægter sig skyldig, men har siden 15. november været fængslet. I stedet har børnene boet hos deres bedsteforældre. De fik stort set ingenting med sig, da de blev hentet, og siden har huset været spærret af. Derfor skal en del af pengene gå til hverdagsudgifter, psykologer, advokater og dagtilbud.

- Pengene falder på et tørt sted. Børnene har som minimum mistet en af deres forældre, og måske - når retssagen engang er slut - har de mistet begge to. Og det stiller dem selvfølgelig også i en ny økonomisk situation, siger Niels From.

Marias familie i chok: Vi troede på Thomas

Dusør på 10.000

Maria From Jakobsens familie har samtidig med indsamlingen udlovet en dusør på 10.000 kroner for de afgørende oplysninger, der fører politiet til den 43-årige psykolog.

Læs mere om indsamlingen og dusøren på hjemmesiden mariafromjakobsen.dk

Nordsjællands Politi har afvist at kommentere, at familien udlover en dusør.