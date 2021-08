Marias morder dropper anke

Thomas Gotthard anker ikke dommen på 15 års fængsel, som han fik tirsdag i sidste uge. Det oplyser hans forsvarer, Jesper Storm Thygesen, ifølge Nordsjællands Politi.

Sognepræsten havde udbedt sig betænkningstid, og den udløber egentlig først i næste uge, men han har altså allerede nu besluttet sig for at acceptere straffen.

Jesper Storm Thygesen har ikke yderligere kommentarer til sin klients beslutning.

- Hvordan har han det?

- Det har jeg heller ingen kommentarer til.

Thomas Gotthard dræbte sin hustru om morgenen 26. oktober 2020. Så forsøgte han at opløse hende i ætsende kemikalier, hvorefter han parterede og brændte hende af. Til sidst blev resterne af liget begravet ved viadukten i Sundbylille.

Først tre uger efter Maria From Jakobsens forsvinden blev sagen efterforsket som drab. I mellemtiden havde Thomas Gotthard travlt med at gennemføre sin uhyggelige plan og få sin hustrus jordiske rester til at forsvinde. Det lykkedes næsten, før han 15. november blev anholdt og sigtet for drab - uden lig.

I syv måneder benægtede Gotthard hårdnakket, at han havde noget som helst med sin hustrus forsvinden at gøre, men i juni vendte han pludselig på en tallerken, tilstod og viste politiet stedet ved viadukten, hvor de jordiske rester lå begravet.

Psykolog og mor til to Maria From Jakobsen blev 43 år. Privatfoto

Sagen blev afgjort ved en tilståelsessag tirsdag 3. august. Her fik præsten, der ellers er vant til at optræde offentligt, lov til at afgive forklaring for lukkede døre, fordi han ikke så sig i stand til at fortælle, hvordan han dræbte og parterede sin hustru, mens pressen og familiemedlemmer var til stede.

I stedet blev hans forklaring læst op, hvorefter han blev idømt 15 års fængsel. I skærpende retning talte parteringen og det faktum, at præsten havde planlagt drabet nøje.

Læs mere om morderens mange krumspring her.