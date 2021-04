Mark tævet ihjel: Jeg ramte ham med to knæspark

Hævn og gammelt had fik ultimative konsekvenser for 22-årige Mark Simonsen. - Vi var overraskede over, at han blev så ilde tilredt, siger de to tiltalte

RETTEN I HORSENS (Ekstra Bladet): Mark Simonsens mor, Pia Simonsen, får aldrig sin søn tilbage, men hun bliver nu langt om længe klogere på, hvad der gik forud for hans brutale og tragiske død i påsken for to år siden.

To mænd på henholdsvis 20 og 22 år forklarer i disse timer over for et nævningeting i Retten i Horsens, hvordan et overfald på Mark Simonsen påskelørdag 20. april 2019 kunne føre til, at han to dage senere blev erklæret død på Skejby Sygehus. Det skete, uden at han havde været ved bevidsthed, siden han ifølge anklageskriftet i sagen blev overdænget med ' adskillige slag, spark og knæspark i hovedet og på kroppen.

De to tiltalte overfaldt ifølge politiet i forening Mark Simonsen i Carolinelunden - også kaldet Lunden - i Horsens omkring klokken 18.30 på det, de to tiltalte kalder 'hash'ernes dag'.

Pia Simonsen ser i det coronasikrede retssal D de to tiltalte for første gang siden sin søns for to år siden i en park i Horsens. På få meters afstand har hun mandag kunnet betragte og lytte til de to unge mænds forklaringer om det overfald, der angiveligt førte til hendes søns død. Foto Ernst van Norde

Den ældste af de to tiltalte - den 22-årige, der tidligere er dømt for vold - erkender 'simpel vold' efter straffelovens paragraf 244, men nægter tiltalen for grov vold med døden til følge. Den yngste af de to tiltalte nægter overhovedet at have deltaget i overfaldet.

- Vi mødtes tilfældigt med Mark i Lunden, og jeg valgte at slå og sparke ham (Mark, red.), da han ville give hånd. Jeg gjorde det som hævn for, at han ved vores seneste møde havde provokeret og omringet mig sammen med nogle venner, og vi havde i lang tid været på kant med hinanden, forklarede den 22-årige.

Ven: Han er blå i hovedet

Ifølge ham var han alene om at overfalde Mark Simonsen i parken, som summede af liv og glade dage i det lune påskevejr.

- M. (den medtiltalte, red.) gik væk med nogle andre venner, og det var kun mig og Mark, der tumlede ind og ud af en hæk, mens vi råbte lidt ad hinanden. Jeg trak hætten på hans jakke over hovedet på ham og trak ham ned og forsøgte at ramme ham med knæspark. Da han lå ned, sparkede jeg ham på siden af hovedet, uddybede den 22-årige, der som sin medtiltalte forlod Lunden i, hvad de betegner som delvist løb. Umiddelbart efter overfaldet forsøgte flere vidner at yde førstehjælp til Mark Simonsen.

Fire dage før han blev overfaldet, så Pia Simonsen sin søn for sidste gang. Han kom kort forbi for at få en bid mad med, og de talte om den skiferie, de skulle på året efter. De sluttede som sædvanligt af med et kram, og Pia Simonsen sagde: 'Pas på dig selv'. Privatfoto

- Vi blev lidt senere ringet op af en ven, der fortalte, at han (Mark, red.) var helt blå i hovedet og hævet. Det overraskede mig, at jeg ved at have ramt ham kun to gange, havde forårsaget så megen skade, forklarede den 22-årige, der sammen med sin 20-årige kammerat meldte sig selv til politiet fire dage senere. I mellemtiden blev Mark Simonsen erklæret død som følge af 'blodudtrædning mellem de bløde hjernehinder og nedpresning af hjernen,' som det fremgår af anklageskriftet.

En sag mellem dem

De to tiltalte meldte sig selv 24. april, efter at Sydøstjyllands Politi havde varslet, at de ville udsende en eftersøgning med navne og billeder senere samme dag.

- Jeg meldte mig, fordi jeg ikke ville have smidt mit billede og navn ud i offentligheden som en eftersøgt for noget, jeg ikke havde gjort, forklarede den 20-årige og hævdede, at han og den 22-årige på det tidspunkt ikke vidste, at Mark Simonsen to dage tidligere var afgået ved døden.

- Jeg kiggede slet ikke hen, hvor det skete, for det var en sag mellem dem, sagde den 20-årige, der også var 'chokeret over, at det gik så galt'.

De to tiltalte sad varetægtsfængslet i et år og har nu været på fri fod i et år og et par dage.

Der er afsat tre dage til nævningesagen i denne uge. Kendelsen om skyldsspørgsmål afsiges 5. maj og dommen sætter foreløbigt punktum for sagen 28. maj.