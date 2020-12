Maskerøver med kniv stjal lodder og penge

En yngre mand efterlyses nu af politiet efter at have truet ekspedient i dagligvarebutik i Aarhus med en rød lommekniv i forbindelse med røveri

Corona-mundbind kan også udnyttes til forbryderisk selv-beskyttelse af landets kriminelle.

Det demonstrerede den yngre røver, der juledag omkirng klokken 17.46 troppede op os Let-Køb i Sønderborggade i Aarhus.

Han havde masken godt oppe over ansigtet, da han truede en ekspedient med en rød lommekniv.

Røveren advarede samtidig den ansatte mod at gøre noget dumt, hvor efter han fik udleveret et antal skrabelodder og, hvad vagtchef i Østjyllands Politi, Morten Bang, beskriver som 'et mindre kontantbeløb'.

Manden beskrives som 20 til 25 år gammel, og med sig havde han en bærepose påtrykt butiksnavnet Meny.

Han var klædt i grå joggingbukser, sort-grå skov, sort jakke med et mærke på den ene side.

Østjyllands Politi vil gerne i kontakt med vidner, som kan have overværet episoden eller ligge inde med oplysninger om manden. Politiet kan kontaktes på telefon 114.