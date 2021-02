Massakre i Mexico: 10 mænd og et barn dræbt under fest

Det var et regulært blodbad, da 11 personer blev skudt og dræbt i Mexico lørdag, herunder et barn

Uidentificerede gerningsmænd åbnede ild lørdag mod en større menneskemængde i delstaten Jalisco, der ligger i den vestlige del af Mexico.

11 personer, herunder et barn, afgik ved døden. En kvinde og en ung mand, der muligvis er mindreårig, blev kvæstet under skyderiet, skriver Reuters og AP.

Ifølge myndighederne har de mistænkte bag angrebet skudt fra et åbent vindue i en firhjulstrækker, hvorefter de må formodes at være kørt fra stedet igen.

Der er endnu ingen meldinger om, hvem gerningsmændene til angrebet er, men skyderiet formodes at være narkorelateret.

Epicenter for narkokriminalitet

Jalisco, hvor en tidligere guvernør blev skudt i December, er et epicenter for narkokriminalitet og hjemsted for det magtfulde narkokartel Jalisco New Generation Cartel (CJNG).

10 mænd blev fundet med skudsår ude foran et hjem i Tonala, der et område i Guadalajara, som er hovedbyen i Jalisco, mens et barn blev fundet skudt indenfor.

Kvinden og den unge mand, der ifølge Reuters muligvis er mindreårig, som blev kvæstet under skyderiet, er blevet behandlet for deres skader. Men ordensmagten holder kortene tæt ind til kroppen.

Det vides ikke, hvor ilde tilredt de to er.

Landets præsident, Andres manuel Lopez Obrador, blev valgt ind i 2018, og han lovede borgerne i Mexico, at han kæmpede for at mindske volden, men landet kæmper stadig en hård kamp med mange tusinde drab om året.

Politisk attentat

Aristoteles Sandoval, der er tidligere guvernør i den mexicanske delstat Jalisco, blev skudt og dræbt på en restaurant af en formodet narkobande tilbage i december.

Attentatet er blev kaldt et af de værste politiske attentater, siden Mexico i 2006 indledte 'krigen mod narko'.

Ifølge repræsentanter for delstaten blev Sandoval skudt i ryggen fredag af en ukendt gerningsmand, da han befandt sig på restaurantens toilet i byen Puerto Vallarte.

Det samlede antal drab i landet blev sidste år opgjort til 34.670.