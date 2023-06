Masseskyderi i Fields var grundig planlagt

Massedrab og selvmord havde længe hjemsøgt den unge drabsmands tanker. Det kom frem i Københavns Byret, hvor sagen mod den tiltalte fra Fields-skyderiet er begyndt.

Da han blev anholdt den 3. juli 2022 fandt politiet en åben playliste på hans Iphone med 'killermusik'(drabsmusik red).

Efter han blev anholdt for de tre drab i og en række drabsforsøg ransagede politiet hans hjem. Her fandt de flere lister med notater om forberedelse af et masseskyderi.

Beredskabet kort efter anmeldelsen indløb. Foto: kenneth Meyer

Et notat hed: 'Håndtering af situationen.' Her skrev han:

- Sigt efter torso, hvis de løber mod dig.

- Sigt efter trekanten: Skulde, skulder og hoved.

- Hav fokus på riflens løb, så de ikke kan tage fat i det.

- Vær opmærksom på altid at have ryggen mod muren eller have sikret ryg

- Gå efter mandige mænd først, så svage mænd , så kvinder, så drenge og så piger.

- Det første minut betyder alt.

- Sørg for de modige, der løber frem mod dig, løber ind i en killzone.

- Altid patron i kammer.

- Forskans dig

- 80 procent-reglen. Skyd og skynd dig videre.

- Skyd dem i hovedet, som er tydeligt i live. Hold øje med dem, der gemmer sig eller spiller døde.

Derudover beskriver han også i noterne, hvordan han har truffet beslutningen om at stjæle våben fra sin fars skab. Han noterer også sirligt, hvordan kan skal bære sig ad med skyderiet. Hvor og hvor ofte han skal skifte magasin undervejs, og hvordan han skal ramme.

Herefter forklarede han, at også havde medbragt sikkerhedsbriller, ørepropper og en vest, hvori ammunitionen kunne være.

Tiltalte forklarede herefter, at han var taget derud med våben 'for at redde dem. Fordi de gerne ville dø'. Han forklarede, at 'de' var andre folk. Adspurgt, hvordan han ville 'redde dem', svarede han: 'Ved at sende dem til himlen. Ved at skyde dem'.

Den 23-årige erkender de faktiske omstændigheder, men siger, at han ikke kan huske forløbet på grund af sin sygdom. Derfor mener han også, at han ikke skal straffes. Anklageren har krævet forvaring. Der falder dom den 5. juli.