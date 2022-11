Masseskyderi i Oslo: Kvinde sigtet for falsk forklaring

Efter et skyderi i Oslo tonede en kvinde frem i de norske medier som skudoffer i sagen. Men nu sår norsk politi tvivl om kvindens forklaring, hvilket har fået en række norske medier til at trække i land

I sommer ramte en tragedie den norske hovedstad Oslo, hvor to blev dræbt og 21 såret i et masseskyderi.

I den forbindelse stod en kvinde frem som skudoffer i sagen og fik både spalteplads og tv-tid i de norske medier.

Men nu melder norsk politi ud, at de ikke tror på kvindens forklaring. Derfor er hun sigtet for at afgive falsk forklaring, skriver NRK.

Og det har fået de norske medier til at trække i land og undskylde for at bringe historierne om kvindens påstande.

Kvinden selv nægter sig skyldig i sagen.

En kvinde er sigtet for at afgive falsk forklaring i forbindelse med masseskyderiet i Oslo i sommer. Foto: Per Rasmussen

Sammenligner forklaringer

Politiet oplyser, at en række personer, der var på stedet, blev afhørt efter skyderiet.

- Denne person blev afhørt som vidne i den forbindelse. Herefter har politiet gennemgået alle afhøringerne, sammenlignet med videoovervågning og andres forklaringer, og det er i den proces, politiet mener, at der er dannet grundlag for at sigte personen for en falsk forklaring, siger politiadvokat Ingvild Myrold til NRK.

Skyderiet fandt sted i forbindelse med Pride-paraden i Oslo 25. juni. En 43-årig nordmand er sigtet i sagen for terror, drab og drabsforsøg.