Masseskyderi i supermarked: Ti dræbt

Politiet var lørdag aften til stede ved et supermarked i New York, hvor et masseskyderi fandt sted

Ti personer er dræbt og tre er såret i et masseskyderi ved et supermarked i Buffalo, New York lørdag aften dansk tid.

Det beretter nyhedsbureauet Reuters.

Gerningspersonen, en 18-årig mand, er i politiets varetægt. Han var bevæbnet med en riffel og iført skudsikker vest, da han åbnede ild i supermarkedet Tops Markets på Jefferson Avenue, mens han live-streamede angrebet på det sociale medie Twitch.

Myndighederne betegner drabene som racistisk motiveret. Kvarteret har således en stor andel af sorte beboere, og 11 ud af de 13 ramte var sorte, mens de to sidste var hvide.

Gerningsmanden er ligeledes hvid.

Drama på parkeringspladsen

Ifølge Reuters var gerningspersonen tæt på at tage sit eget liv, inden han blev anholdt af politiet. Da en patrulje omringede ham i supermarkedet, pegede han således skydevåbnet mod sig selv.

Betjentene fik dog overtalt ham til at lægge våbnet fra sig og overgive sig.

Politikommissær Joseph Gramaglia beskrev på et pressemøde natten til søndag, at den 18-årige nåede at dræbe tre personer på parkeringspladsen ude foran Tops Markets, før en tidligere politibetjent - der nu arbejdede som sikkerhedsvagt - forsøgte at gribe ind.

Han skød mod gerningspersonen, men blev dræbt af skud. De resterende ni dræbte var alle kunder, mens de tre sårede er ansatte. Ifølge myndighederne er de uden for livsfare.

Butiksbestyrer Shonnell Harris beretter til lokalmediet Buffalo News, at hun mener at have hørt helt op mod 70 skud.

- Han så ud til at være iført army-tøj, fortæller hun til mediet.

Udtalelsen bliver bakket op af billeder fra anholdelsen, som er blevet offentliggjort af blandt andre Reuters. Her kan man se, at gerningspersonen er en mellemblond ung mand, som er iklædt armygrønt tøj med camouflagemønster og store, sandfarvede støvler.

'Han skød hende'

En kvinde ved navn Katherine Crofton, som er bosat i området, overværede det voldsomme skyderi.

- Jeg så ham skyde en kvinde. Hun var bare på vej ind i supermarkedet. Og så skød han en anden kvinde. Hun var i gang med at lægge varer i bilen, fortæller den rystede kvinde.

- Jeg dukkede mig, fordi jeg ikke vidste, om han også ville skyde mig.

Den amerikanske præsident, Joe Biden, kalder i en udtalelse skyderiet for 'afskyeligt'.

- Had må ikke have en sikker havn. Vi må gøre alt i vores magt for at sætte en stopper for hadefuld indenlandsk terrorisme, siger han.

Gerningspersonen skulle angiveligt på sociale medier have givet udtryk for en lang række racistiske holdninger. Et dokument indeholdende en to do-liste over skyderiet florerer ligeledes på sociale medier.

Det skulle angiveligt være skrevet af den 18-årige mand.