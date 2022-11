Masseskyderi: Stoppet med eget våben

Den person, der i weekenden dræbte mindst fem personer i en natklub i Colorado, blev ifølge politiet stoppet af to personer i klubben.

Byen Colorado Springs' borgmester, John Suthers, beskriver handlingerne som 'heroiske'.

- Politiet fik en anmeldelse klokken 23.57. Politiet var på gerningsstedet ved midnat - en fantastisk hurtig reaktion, siger Suthers til CNN ifølge det britiske medie BBC.

- Episoden var ovre to minutter over midnat, og det skyldtes i vidt omfang, at mindst én, muligvis to, meget heltemodige personer overvandt denne her fyr, fortsætter borgmesteren med henvisning til en anholdt, som er en 22-årig mand.

Sørgende viser deres respekt for de afdøde udenfor CLub Q. Flere gæster omtales som 'helte', da de overmandede den formodede gerningsmand. Foto: Jason Connolly/ Ritzau Scanpix

Skyderiet fandt sted på natklubben Club Q i Colorado Springs. Klubben henvender sig særligt til LGBT+-personer.

Ifølge politiet gik den 22-årige ind på Club Q og begyndte omgående at skyde omkring sig.

Borgmesteren beskriver, at de to personer tilsyneladende tog hans våben fra ham og brugte det til at afvæbne ham.

- Det skød ham ikke, men slog ham med våbnet og afvæbnede ham, siger John Suthers.

- Så tragisk som denne hændelse er, så kunne den have været meget, meget værre, havde det ikke været for disse heltemodige personer, tilføjer borgmesteren.

Blomster og et skilt med 'Love over hate' er lagt udenfor LGBT+-natklubben. Foto: Jason Connolly/Ritzau Scanpix

Politichef Adrian Vazques kom ifølge nyhedsbureauet AFP på et pressemøde tidligere med lignende udtalelser.

- Mindst to heltemodige mennesker i klubben konfronterede den mistænkte og sloges med ham og var i stand til at stoppe den mistænkte i at fortsætte med at dræbe andre og gøre dem fortræd, sagde Vazquez ifølge AFP.

18 personer blev såret i skyderiet.

Masseskyderiet på LGBT+-natklubben kostede mindst fem mennesker livet. Foto: Jason Connolly/ Ritzau Scanpix

Ifølge BBC forsøger politiet stadig at bekræfte det præcise antal sårede. Nogle mennesker tog selv på hospitalet, lyder forklaringen.

En undersøgelse af det nærmere forløb er ved at blive foretaget. Blandt andet skal man fastslå, om der var tale om en hadforbrydelse. Det skal også undersøges, om flere personer har været involveret, skriver det britiske medie.

Ifølge hjemmesiden Gun Violence Archive, der monitorerer skyderier i USA, har der været over 600 masseskyderier i landet alene i 2022.