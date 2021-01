Massiv bevogtning ved retten

Retslokalet i Hillerød er under massiv bevogtning i forbindelse med et grundlovsforhør mod den 41-årige mand, som i går blev anholdt for drab og drabsforsøg i sagen fra Hillerød 2. januar 2021.

På anden sal, hvor grundlovsforhøret finder sted, står bevæbnet politi klar, ligesom alle, der går ind i retslokalet får tjekket deres tasker.

Også udenfor har der op til retsmødets start stået politi.

Foto: Jonas Olufson

I retten sidder en bredskuldret, muskuløs mand iført blåt joggingtøj. Ved retsmødets begyndelse blev han sigtet for drab og drabsforsøg. Ifølge anklageren har han deltaget i planlægning og udførelsen af skudangrebet sammen med endnu uidentificerede gerningsmænd. Der blev affyret mindst 11 skud.

Via sin forsvarer meddelte den sigtede, at han 'erkender delvist', og at han gerne ville forklare sig. Den forklaring er offentligheden dog afskåret fra at høre, da dørene blev lukket af hensyn til efterforskningen.

Den sigtede er også udstyret med et navneforbud.

Ramt adskillige gange

Drabsofferet var den 38-årige Cem Kaplan, som er relateret til banden NNV.

Et andet højtstående medlem af NNV blev såret ved angrebet.

Ifølge sigtelsen havde de to ofre aftalt at mødes med sigtede på Rønbjerg Allé i Hillerød ved 19-tiden 2. januar. De kørte i bil til stedet, og her blev der affyret 'ikke under 11 skud'. Hvem der skød, er uklart.

Begge ofrene blev ramt og kørt til Nordsjællands Hospital af en tredje person i bilen. Her kæmpede lægerne forgæves for at redde Cem Kaplans liv.

Politiet har oplyst, at den anholdte har tilknytning til rockerbandemiljøet, men uden at sige, hvilken relation der er tale om.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger har den anholdte relationer til Bandidos.

