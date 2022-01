Massiv efterforskning: Otteårig fortsat forsvundet

Politiet lægger alle kræfter eftersøgningen på at finde otteårige Malua, der har været væk siden et samvær med sin 32-årige far

Det er nu lidt over en måned siden, at otteårige Malua forsvandt sammen med sin 32-årige far Mathias Brodka i forbindelse med et samvær i Roskilde.

Politiet prioriterer sagen meget højt. Det fortæller efterforskningsleder ved Midt- og Vestsjællands Politi Rasmus Brink-Frendrup.

- Vi bruger rigtig mange ressourcer på sagen og arbejder på højtryk for at få Malua hjem til sin mor igen, siger Rasmus Brink-Frendrup til Ekstra Bladet.

Den 32-årige far er varetægtsfængslet in absentia og efterlyst internationalt via Europol, såfremt han skulle have taget sin datter med til udlandet.

Politiet har offentliggjort overvågningsbilleder af far og datter fra samværet 4. december 2021. Ingen af dem er set siden. Politifoto.

Politiet har tidligere meldt ud, at de havde kontakt til udlandet i forbindelse med efterforskningen. På daværende tidspunkt ønskede man ikke at nævne, hvilket land, der var tale om, men Rasmus Brink-Frendrup fortæller nu, at man har ransaget en adresse i Sverige.

Man har desuden undersøgt omkring 15 danske adresser rundt omkring i hele landet, oplyser Rasmus Brink-Frendrup.

Kort før jul havde politiet modtaget ca. 25 henvendelser, men efter nytår er det tal steget til omkring 50.

- Vi har fået rigtig mange gode tip fra folk, så det vil vi gerne rose borgerne for, siger Rasmus Brink-Frendrup og opfordrer fortsat folk til at henvende sig, hvis de har oplysninger i sagen.

Mistænker hjælp

Hos Midt- og Vestsjællands Politi har man en formodning om, at Mathias Brodka får hjælp til at skjule sin datter.

Rasmus Brink-Frendrup fortæller desuden, at man har haft kig på den 32-årige far som person.

Mathias Brodka er 197 cm høj og beskrives som robust af bygning. Politifoto.

Mathias Brodka er tidligere stået frem som konspirationsteoretiker og medlem af det politiske parti JFK21 i Berlingske og Zetland.

Ifølge bestyrelsesmedlem i JFK21 Kristian Larsen blev Mathias Brodka ekskluderet af partiet i 2019 på grund af politiske holdninger, som var i strid med partiet.

I artiklerne giver Mathias Brodka udtryk for, at han er villig til at udøve vold mod systemet, men hos politiet frygter man ikke, at voldsparatheden er til stede over for otteårige Malua.

Efterforskningslederen oplyser, at man har et rigtig godt samarbejde med Maluas mor, der savner sin datter utrolig meget.

Ekstra Bladet har forsøgt at kontakte moren, men uden held.