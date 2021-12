Massiv eftersøgning: Leder efter dement i havnen

Østjyllands Politi tager endnu et redskab i brug i eftersøgningen af 77-årige demente Bodil, der er forsvundet i den bidende kulde

Politiet sætter nu en båd i vandet for at lede efter den 77-årige demente Bodil, der har været forsvundet i minusgrader siden lørdag eftermiddag.

Det oplyser Østjyllands Politi på Twitter.

Ud over båden, der er sat i ved Aarhus Lystbådehavn, søger politiet også med en drone langs kystlinjen syd og nord for Aarhus. Hundepatruljer afsøger desuden områder, hvor Bodil Larsen kunne tænkes at være.

Bodil har været forsvundet siden lørdag eftermiddag, men menes at være set samme aften i Aarhus ved Havnens Fiskehus mellem klokken 19.15 og 19.30, hvor hun kom gående i retning mod byen sammen med en mand.

Denne mand ønsker politiet at komme i kontakt med. Han beskrives som værende dansk, omkring 50 år gammel og over 190 centimeter høj. Han har desuden brunt, karseklippet hår.

Den 77-årige kvinde er omkring 165 centimeter høj, almindelig af bygning, har gråt hår og bærer briller. Hun er iført sorte bukser, sorte støvler og en kort, mørkeblå jakke, som ses på billedet herover.

Har du set Bodil Larsen, hører Østjyllands Politi gerne fra dig på telefon 114.