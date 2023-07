Massiv eftersøgning: Toårig forsvundet fra fransk landsby

En toårig dreng er på mystisk vis forsvundet fra en have i en lille landsby i Frankrig. Det er to døgn siden, han forsvandt

Frankrig er i chok, efter en blot toårig dreng er forsvundet sporløst fra sine bedsteforældres have Drengen, der hedder Emile, har nu været væk i to døgn.

Der er stadig ingen spor.

Han blev væk, efter at han legede i haven hos sine bedsteforældre i den lille landsby Le Vernet. Det skriver det franske medie BFM.

- Familien gjorde klar til at tage på tur. Det var her, at drengen undslap bedsteforældrenes opsyn. Da de ville hente ham for at tage afsted, opdagede de, at han var væk, har byens borgmester Francois fortalt.

Har udvidet eftersøgning

Siden drengens forsvinden har der været gang i en massiv eftersøgning. Mindst 200 frivillige hjælper til, ligesom politiet og det franske gendarmeri deltager.

I begyndelsen fokuserede man eftersøgning i byen, der blot består af cirka 20 huse. Alle husene er gennemsøgt, og siden er eftersøgningen blevet udvidet.

Ifølge politiet er der ikke noget, der tyder på, at drengen skulle være blevet bortført, men politiet kan ikke udelukke noget på nuværende tidspunkt.

Det franske gendarmeri er et militærkorps, der løser politiopgaver. De ligner millitærpoliti, men har direkte kontakt til borgere. Ritzau Scanpix