Massiv kø på motorvej

Et uheld skaber trafikale udfordringer på E20 Motorvejen på Fyn ved afkørsel 52 Odense SV og 52 Odense S.

Det oplyser Fyns Politi til Ekstra Bladet.

Selvom det er en time siden, at uheldet indtraf, så er køen på motorvejen kilometerlang.

- Der er massiv kø i begge retninger. Lastbilen holder stadigvæk i nødsporet, men den er ved at blive flyttet nu. Der er mange biler, og vi er nødt til at få bilisterne til at sænke farten, når vi arbejder i den ene vognbane, siger vagtchef ved Fyns Politi Sten Nyland.

Politiet oplyser, at det er et særligt kritisk tidspunkt, fordi mængden af biler på motorvejen er voldsomt stor her fredag eftermiddag.

Uheldet skete 12.38, men der er kun en vognbane åben, og derfor forventes det at tage noget tid, før køen er afviklet.