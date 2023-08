Massiv kø på motorvej

Hillerødmotorvejens forlængelse har været spærret på grund af fældning af et træ - og det skaber massiv kø

Hillerødmotorvejens forlængelse har været spærret i sydgående retning.

Det skyldtes akut fældning af et træ, der var ved at vælte. Vejen er igen åbnet for gennemkørsel, men en massiv kø skal nu afvikles.

Det skriver Vejdirektoratet samt P4 Trafik på det sociale medie X.

Ifølge sidstnævnte er køen intet mindre end tre kilometer lang.

Vejdirektoratet opfordrede tidligere bilister til at vælge alternative ruter, men det er således ikke længere nødvendigt. Medmindre man vil undgå kø.

Ifølge trafikradioen blev bilister tidligere ledt fra ved Allerød Syd.

