Massiv kø på motorvej

Du skal væbne dig med tålmodighed, hvis du skal nordpå på Køge Bugt Motorvejen lørdag eftermiddag.

Der var nemlig tidligere helt spærret i nordgående retning mellem afkørsel 31b Køge N og afkørsel 31a Solrød S. Og det har givet udfordringer for trafikken.

- Der er fortsat massiv kø på strækningen, siger vagtchefen for Midt- og Vestsjællands Politi til Ekstra Bladet.

Fire personer lettere tilskadekomne

Politikredsen oplyser, at fire personer er lettere tilskadekomne, og at der er redning på stedet.

Vagtchefen forventer, at oprydningsarbejdet kommer til at vare et stykke tid endnu, men at der er åbnet for, at bilister kan køre langsomt i venstre vognbane.

Der forventes en forlænget rejsetid på 10-30 minutter på strækningen.