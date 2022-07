Massiv udrykning: Stor brand

Brandvæsnet er sent mandag aften talstærkt til stede ved et træoplag i Hasselager i det sydvestlige Aarhus.

Den massive udrykning skyldes en brand i en enorm bunke træaffald.

Det oplyser Brian Arendtsen, der er operationschef ved Østjyllands Brandvæsen, til Ekstra Bladet.

- Vi har cirka 30 mand indsat og cirka 10 køretøjer. Vi har også rekvireret hjælp fra Beredskabsstyrelsen, fortæller operationschefen, som fortsætter:

- Det drejer sig om en meget, meget stor bunke træaffald, som står og brænder.

For ikke at bruge drikkevand til at slukke den voldsomme brand, har brandvæsenet etableret et pumpesystem fra Aarhus Å, hvorfra vandet fragtes til branden.

Der er derfor tale en om opgave, der kræver meget mandskab, fortæller Brian Arendtsen.

Omkring klokken 22.30 mandag aften udvikler branden primært damp, men man skal alligevel være opmærksom, hvis man bor tæt på branden.

- Hvis man er beboer i nærheden og kan lugte noget, så luk vinduer og døre, lyder det fra operationschefen.

Østjyllands Brandvæsen forventer, at slukningen vil strække sig til ud på natten.