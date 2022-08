Massivt politiopbud til Satudarah-fest

Den konstant ekspanderende rocker-gruppering Satudarah holder lørdag fest i Haslev. Politiet er massivt til stede for at registrere de mange rockere

Selvom det lørdag må være umanerlig varmt, uanset om man er iklædt politiskjorte og skudsikker vest eller en af slagsen i læder, var der godt humør at spore både hos rockere og politifolk, da ordensmagten lørdag eftermiddag havde taget opstilling foran Satudarahs rockerborg i Haslev.

Politifolk foran indgangen til rockerborgen. Foto: Per Rasmussen

Afdelingen, der går under navnet West Area, danner lørdag aften rammerne om en stort anlagt fest i deres klubhus i et industrikvarter i provinsbyen, og det betød, at de mange gæster fra Satudarahs danske afdelinger sammen med rockere fra andre lande skulle registreres og affotograferes, inden de kunne komme ind i klubhuset.

På et banner foran rockerborgen fremgår det, at anledningen er et større motorcykeltræf kaldet Scandinavian Run, der slutter i klubhuset.

Satudarah-folk fra flere steder i Europa kunne ses ankomme til festen. Foto: Per Rasmussen

Annonce:

Ekstra Bladets kvinde på stedet registrerede både jokes og smil, da folk begyndte at ankomme i læderbeklædte klynger i bil og på gåben og skulle forbi politiets telt, inden de mange motorcyckler, der kørte i kortege, nåede deres endelige mål og skulle igennem samme mølle.

Den hollandske rockerklub Satudarah, der kom til Danmark i 2014, blev grundlagt i Danmark af Nadim Khan og andre mænd, der forinden havde været en del af Høje Gladsaxe-grupperingen Værebros Hårde Kerne (VHK).

Grundlæggeren, der fortsat er en toneangivende figur i Satudarah, deltog ligeledes.

Læs mere om 'Høvdingen fra Værebro' her.

Satudarahs danske grundlægger, Nadim Khan. Foto: Per Rasmussen

Siden er klubben vokset hastigt i medlemsantal og er på fremmarch flere steder i Danmark. Kilder med indsigt i miljøet vurderede i efteråret, at der er op imod 300 tilknyttede i rockerklubben i Danmark alene.

Rockerne fik fotograferet deres veste og andre kendetegn, som en del af politiets procedure, når rockere afholder fester.Foto: Per Rasmussen

Til festen lørdag kunne også ses mænd, der er tilknyttet Satudarahs-afdeling i Marbella kaldet City Crew, der hovedsageligt består af danske rockere.

Ekstra Bladet har netop beskrevet, hvordan at åbningen først førte til spændinger mellem dem og Hells Angels'-afdeling i området.

Læs mere her

Annonce:

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Foto: Jimmi Wallentin Andersson har en fortid i Bandidos, men er nu Satudarah-præsident i Haslev.

Politi: West Area-præsident afpressede og truede offer

Festen i West Area-klubhuset måtte dog afholdes uden Satuarah-afdelingens rocker-præsident, den 38-årige Jimmi Wallentin Andersson.

Rockeren, der i miljøet går under navnet Burger-Jimmi, blev i starten af juli varetægtsfængslet efter at have været på flugt fra politiet i mere end en måned, hvor det formodes, at han har opholdt sig i Spanien.

Han er varetægtsfængslet, ligesom to andre Satudarah-rockere, for at have stået bag en brutal afpresning af en mand fra Roskilde-området, der ifølge politiet flere gange i løbet af en uges tid blev kontaktet telefonisk og fysisk af rockerne.

Annonce:

Under et af møderne har rockerpræsidenten angiveligt truet offeret ved blandt andet at sige: – Du skylder mig 200.000 kr., og jeg gider ikke diskutere det. Du har til i morgen kl. 16. Ellers kommer der 50.000 oveni. Hvis ikke du betaler, kommer jeg og voldtager din kone og slår din far ihjel, havde han advaret.

Hans medsigtede blev under et planlagt møde med offeret 4. maj i stedet mødt af politiet, og kort efter blev Jimmi Wallentin Andersson eftersøgt med billede i Danmark og internationalt, inden han to måneder senere blev anholdt på Vestegnen.

Læs mere om sagen her