Massivt til stede: Mand fundet død ved efterskole

Der er endnu intet, der tyder på, at der er sket noget kriminelt, men dødsfaldet betegnes fortsat som 'mistænkeligt'

Politiet er i øjeblikket til stede ved Emmerske Efterskole i Tønder.

Det sker, efter en mand er fundet død i et krat i nærheden af efterskolen.

Politiet oplyste, at det var to elever, der havde fundet den afdøde. Ekstra Bladet har været i kontakt med efterskolen, der præciserer, at der i stedet er tale om forstanderen og en ansat i køkkenet.

Manden er identificeret, og han har ingen tilknytning til efterskolen, oplyser vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi Richard Borring.

Der er tale om en 53-årig mand.

- De indledende undersøgelser viser ikke umiddelbart noget kriminelt, men det kan ikke udelukkes, og derfor er vi fortsat til stede med hundepatruljer, og vi undersøger det som et mistænkeligt forhold, siger vagtchefen.

De pårørende er underrettet om dødsfaldet, oplyser han videre.

I forbindelse med hændelsen er Åbenråvej ved efterskolen afspærret, mens findestedet undersøges.

