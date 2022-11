Massivt til stede: To personer reddet ned fra tag

To personer måtte natten til tirsdag reddes ned fra taget af en gammel bolsjefabrik på Emblasgade i København, efter at der var opstået ild inde i bygningen, hvor de befandt sig.

Det fortæller vagthavende operationschef ved Hovedstadens Beredskab Martin Kjersgaard til Ekstra Bladet:

- Klokken 00.30 får vi en anmeldelse om ild i bygningen, og at flere personer befinder sig derinde og skal ud. Vi sender ret mange køretøjer og mindst 40 mand af sted, for det er en stor bygning, siger Martin Kjersgaard.

Da beredskabet nåede frem, var en person nået ud fra bygningen uden hjælp, mens to personer havde søgt op på taget.

- Vi får dem reddet ned, og de bliver alle tilset af en ambulance på stedet. Det er helt normal procedure, og ingen af dem skal på hospitalet, siger operationschefen.

Efterforsker stedet

Bolsjefabrikken er ikke godkendt til beboelse, og det er endnu uvist, hvordan branden startede.

Er der tale om nogle, der har holdt fest i den gamle fabrik, eller har man søgt ly for natten og kulden?

- Det var ikke en fest, nej. De havde søgt ly derude, altså ulovligt ophold, og så er der gået ild i noget indbo. Politiet har registeret dem, og der foregår nu noget efterforskning, som skal klarlægge de nærmere omstændigheder, fortæller Martin Kjersgaard.

Kort før klokken fire om morgenen er Hovedstadens Beredskab og politiet fortsat til stede på adressen, mens der bliver luftet ud i bygningen, og skadeservice kan undersøge stedet nærmere.

Desuden er bygningen blevet gennemgået for at sikre, at der ikke var flere personer indenfor.

Det har endnu ikke været muligt at få en kommentar fra Københavns Politi.