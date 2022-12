Matas i brand: Beboere evakueret

I centrum af Odense er der i skrivende stund spærret af ved en Matas-butik grundet en brand, som opstod fredag morgen.

Det bekræfter Fyns Politi over for Ekstra Bladet.

'Der har været en brand i baglokalet. Vi har afspærret derude for at sikre arbejdsplads for beredskabet', siger vagtchef Milan Holck.

Fredag var der brand i en Matas-forretning i Odense. Foto: Local Eyes

De nærmeste beboere er evakueret på grund af røgen, men heldigvis har branden ikke været til fare for nogen.

'Den kom hurtigt under kontrol, og der bliver foretaget en brandundersøgelse', lyder det fra vagtchefen.

Alarmcentralen fik anmeldelsen klokken 8.12.