Kun i Ekstra Bladet

Hun blev bragt til hospitalet i et sandt smertehelvede i håbet om at blive kærligt behandlet efter et fald på et løbebånd 16. januar sidste år, men i stedet forlod Mathilde Blicher stedet med langt større ar på sjælen.

Den 42-årige kvinde er en af de fire forurettede i sagen om den voldtægtsdømte læge Carlos Shiralipour, der mandag går efter at blive frifundet i landsretten.