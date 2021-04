Mathis døde på parkeringsplads: Nu er dommen faldet

VESTRE LANDSRET (Ekstra Bladet):

33-årige Jens Kristensen er netop blevet idømt to års fængsel for grov vold mod Mathis Matthiassen og for at efterlade ham i en hjælpeløs tilstand på en parkeringsplads i Hørby, Nordjylland, tidligt om morgenen 28. marts 2020.

Samtidig blev han løsladt, fordi han nu har siddet fængslet i mere end et år. Senioranklager Emil Stenbygaard havde ellers krævet ham fortsat varetægtsfængslet af hensyn til retshåndhævelsen, men det afviste dommeren.

Da straffen ikke er fuldt afsonet vil han formentlig senere blive indkaldt til afsoning.

Mathis blev 15 år. Privatfoto

Jens Kristensen er blevet frikendt med dommerstemmerne 4-2 for at hensætte Mathis Matthiassen i hjælpeløs tilstand.

I byretten fik den tidligere reality-deltager tre års fængsel.

Jens Kristensen blev kendt under navnet Jens Porsmose Kristensen, da han deltog i 'Robinson Ekspeditionen', men har i fængslet slettet mellemnavnet.

I retten er han iført jeans og mørk trøje. Det pagelange hår er delvist redt tilbage og sat op med en elastik. Da han fik beskeden om, at straffen er nedsat til to år lagde han hovedet tilbage, lukkede øjnene og virkede lettet.

Mathis Matthiassens mange pårørende var omvendt i chok og sad hovedrystende tilbage. Udenfor retsbygningen er Mathis' mor Saranya brudt sammen i gråd.

Mathis' far Henrik Matthiassen foran Vestre Landsret inden domsafsigelsen. Der var mødt flere tilhørere op, end der var plads til inde i retslokalet, som er underlagt coronarestriktioner. Foto: René Schütze

Mathis Matthiassen blev fundet død af hundeluftere om morgenen 28. marts 2020 på asfalten ved Hørby Stadion i Nordjylland.

I Byretten blev den 33-årige dømt for grov vold, for at bringe Mathis i en hjælpeløs tilstand - blandt andet ved at give ham mdma - og for at efterlade ham på parkeringspladsen, hvor drengen var stort set sikker på ikke at få hjælp, og hvor han endte med at dø.

Landsretten har altså delvist stadfæstet byrettens dom.

Det blev slået fast, at han både har slået den 15-årige dreng og udsat ham for kvælning, men et flertal i domsmandsretten fandt det ikke bevist, at Jens Kristensen hensatte drengen i en hjælpeløs tilstand. Her blev lagt til grund, at Mathis Matthiassen 'frivilligt og egenhændigt' tog mdma.

- Under hensyn til, at dødsårsagen ikke er fastlagt, er der ikke ført nødvendigt bevis for, at han har hensat Mathis Matthiassen i hjælpeløs tilstand, lød det fra retsformanden.

Det har ikke været muligt at fastslå, om den 15-årige dreng døde af kvælning eller forgiftning med mdma. Retten finder det dermed 'ikke bevist at tiltalte med grov uagtsomhed har forvoldt hans død'.

Af samme grund blev Jens Kristensen er også fritaget for erstatningsansvar og godtgørelse over for de efterladte til Mathis Matthiassen