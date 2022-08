Et skænderi over kolde pommes frites på en McDonald's fik en tragisk udgang

Mandag aften blev en 23-årig McDonald's-ansat skudt i nakken i Brooklyn, New York.

Det skriver flere medier, heriblandt CBS News.

Episoden startede med et skænderi mellem den ansatte og en kvindelig kunde, der var meget utilfreds med nogle kolde pommes frites.

Skænderiet forsatte uden foran restauranten, hvor kvinden tilkaldte sin 20-årige søn til at 'tage sig af problemet.'

Han trak derefter en pistol frem og skød den ansatte i nakken.

- Kolde pommes frites bør aldrig resultere i et skyderi. I sidste ende skal vold med skydevåben over hele landet, men især også i denne by under kontrol.

- Fast food-kæder er ikke det fristed, det var engang, siger advokat Sanford Rubenstein, der har repræsenteret familien til en 19-årig kvinde, som blev dræbt, mens hun arbejde på en Burger King i Harlem.

Den ansatte blev efterfølgende hastet til Brookdale Hospital, og den 20-årige blev taget i politiets varetægt.

Ifølge New York Post har den 20-årige tidligere været arresteret flere gange. Første gang i 2018 for overfald og tyveri og i 2019 for groft tyveri.

Han har angivelig også flere forseglede anholdelsessager bag sig.