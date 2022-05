Medarbejder i kommune sendt hjem

En medarbejder i Skive Kommune er blevet sendt hjem, efter at vedkommende har slået personlige oplysninger på 195 borgere op.

Det skriver TV Midtvest.

Medarbejderen blev opdaget af et nyt sikkerhedssystem i kommunen. Søgningerne blev opdaget i forbindelse med en test af det nye sikkerhedssystem.

Med det nye system fik medarbejderens nærmeste leder automatisk besked om, at der var foretaget uretmæssige søgninger.

- Det må ikke ske, og det er en sag, vi ser på med stor alvor, siger Lars Harder, direktør i Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, til TV Midtvest.

Ifølge Lars Harder tyder det på, at medarbejderen har set stamdata. Det er for eksempel fødselsdatoer, adresser og alder.

Det er blevet indstillet til Skive Kommunes økonomiudvalg, at der skal rejses en personalesag mod medarbejderen.

Sagen er desuden meldt til Datatilsynet.

De berørte borgere og deres nære familierelationer har fået et personligt brev om databruddet.

Ifølge Skive Folkeblad er der sendt breve til 152 borgere. De resterende 43 borgere, der blev søgt på, lever ikke længere.

Charlotte Ben Mabrouk, som er sekretariatschef i Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, siger til avisen, at kommunens undersøgelse peger på, at der kun er en lille risiko for, at oplysningerne er blevet misbrugt.

- Hvis borgerne mod forventning fatter mistanke om, at deres data kan være blevet misbrugt, beder vi dem rette henvendelse til os. Det har vi også informeret borgerne om i det brev, vi har sendt til dem, siger hun.