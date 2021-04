Medarbejder i testcenter truet på livet

En medarbejder fra Falcks testcenter i Holbæk blev onsdag aften truet af en mand, der begyndte at fotografere og filme

Onsdag aften blev en ansat, der arbejder på podestationen ved Falcks testcenter i Holbæk, udsat for trusler af en mand, der kom for at blive testet.

Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi.

Manden, der var mødt op til test, begyndte ifølge politiet at filme og tage billeder med sin mobiltelefon, hvilket ikke er tilladt i testcentrene. Derfor bad medarbejderen manden om at stoppe med at filme, hvilket fik ham 'op i det røde felt', lyder det fra politiet.

Manden fik herefter at vide, at han ikke kunne blive testet, hvis han ikke faldt til ro, hvilket fik manden til at true medarbejderen på livet.

Herefter forlod manden testcenteret.

'Grove trusler'

Midt- og Vestsjællands Politi ønsker ikke at uddybe konkret, hvad der ifølge medarbejderen blev truet med, men understreger, at det var alvorligt.

- Medarbejderen var i hvert fald ikke i tvivl om, at han blev truet på livet. Det var grove trusler mod medarbejderen, siger Charlotte Tornquist, pressemedarbejder hos Midt- og Vestsjællands Politi.

Medarbejderen, der er en yngre mand i 20'erne, er blevet afhørt af politiet, og politiet vil nu finde frem til manden, der fremsatte truslerne.

Politiet modtog anmeldelsen klokken 21.38.

Falcks pressetjeneste oplyser til Ekstra Bladet, at de ikke ønsker at kommentere hændelsen.