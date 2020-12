Medarbejdere på plejehjem sigtet efter dokumentar

Bliver de ansatte kendt skyldige, kan de risikere at blive idømt en fængselsstraf

En række ansatte på plejehjemmet Kongsgården i Aarhus er blevet sigtet af politiet som følge af de optagelser, der er kommet frem i TV2-dokumentaren 'Plejehjemmene bag Facaden'.

Det skriver TV2.

'Vi kan bekræfte, at der er sigtet flere personer i sagen, men hvor mange, der er sigtet, og hvad de er sigtet for, ønsker vi ikke at oplyse på nuværende tidspunkt,' lyder det fra advokaturchef Jacob Balsgaard fra Østjyllands Politi i en skriftlig udtalelse til TV 2.

Fire ansatte

Ifølge TV2 er i alt fire ansatte blevet sigtet for forskelligartede overtrædelser af straffeloven blandt andet Straffelovens paragraf 157, der foreskriver:

'Når nogen, som virker i offentlig tjeneste eller hverv, gør sig skyldig i grov eller oftere gentagen forsømmelse eller skødesløshed i tjenestens eller hvervets udførelse eller i overholdelsen af de pligter, som tjenesten eller hvervet medfører.'

Strafferammen går fra bøde til fire måneders fængsel.

Sker overtrædelsen af en person i ledende stilling, kan straffen stige til et års fængsel.

Det var familien til Else Marie Larsen, der anmeldte plejerne til politiet.

Sagen om 90-årige Else på Kongsgården blev landskendt denne sommer, da Aarhus Kommune forsøgte at stoppe TV2's dokumentar 'Plejehjemmene bag facaden', der viste, hvordan blandt andre Else blev behandlet kummerligt.

Siden valgte Ekstra Bladet at vise en række klip fra dokumentaren, inden TV2 fik lov at bringe den fulde dokumentar.

