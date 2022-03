Medie: Amerikanske soldater anholdt for at købe sex

De to soldater hører ifølge mediets oplysninger til på et militærskib, der lagde til i Stockholm mandag

Det er ulovligt at købe sex i Sverige, og det har to amerikanske soldater fået at mærke ifølge mediet Expressens oplysninger.

De to soldater fra militærskibet USS Forrest Sherman er nemlig blevet anholdt onsdag aften i Stockholm ved et bordel i en lejlighed ifølge mediets oplysninger. Mediet skriver desuden, at de sexarbejderne er ukrainere.

Politiet har over for Expressen og Aftonbladet bekræftet, at to udenlandske statsborgere er blevet anholdt under mistanke for at købe sex, men politiet kommer ikke nærmere ind på, hvilke personer der er tale om.

Den ene af de to anholdte er mistænkt for to tilfælde af sexkøb, oplyser politiet til de to medier.

Ifølge Expressen blev de løsladt igen, men i stedet afhentet af det svenske militærpoliti.

Rutinebesøg

Skibet USS Forrest Sherman lagde til i Stockholm mandag under et planlagt rutinebesøg, skriver mediet.

Besøget var ifølge det svenske forsvar planlagt for længe siden, og formålet er at 'give besætningen mulighed for at komme sig efter lang tid på havet og forsyne sig med brændstof og andre fornødenheder', lyder det i beskrivelsen.

Expressen har desuden forsøgt at få en kommentar til sagen fra Forsvaret, som henviser til den amerikanske ambassade, der ikke er vendt tilbage på avisens henvendelse.

To andre personer blev i samme ombæring anholdt ligeledes for at købe sex, men ifølge politiet er de ikke udenlandske statsborgere.