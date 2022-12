Medie: Embedsmand dræbt af bilbombe

I det besatte Kakhova-område har en pro-russisk embedsmand ved navn Andrei Shtepa efter sigende mistet livet som følge af en eksploderet bilbombe.

Det skriver The Guardian.

Andrei Shtepa var indsat som leder af landsbyen Lyubimovka i Kherson-regionen, og der er en mistanke om, at han er blevet likvideret på grund af sit pro-russiske standpunkt.

Oplysninger bragt i det pro-ukrainske nyhedsmedie Mil.in.UA blev Shtepa sprængt i luften i en bil i området ved monumentet 'Girl in an Overcoat', her bliver Shtepas bortgang også bragt som en positiv historie.

De ukrainske myndigheder har endnu ikke været ude med kommentarer til hændelsen. Det har heller ikke været muligt at verificere hændelsen eller nærmere oplysninger omkring dødsulykken.