Medie: FE-chef er sigtet for at lække hemmeligheder til sin mor

Den hjemsendte chef for Forsvarets Efterretningstjeneste (FE), Lars Findsen, er blandt andet sigtet for at have ført samtaler med journalister, familiemedlemmer og en kollega om statshemmeligheder.

Det skriver Berlingske.

Det mener mediet at vide efter at have researchet forløbet omkring Lars Findsen i en længere periode, hvor man har læst dokumenter om sagen og talt med mere end 40 personer, 'som på forskelligt niveau har indsigt i forløbet'.

I alt er han sigtet for ni forhold, hvoraf fire af dem handler om, at han skal have talt med forskellige journalister om netop statshemmeligheder.

Fire andre forhold handler ifølge mediet om, at han har talt med sin mor, sin bror, sin kæreste og en tidligere kollega om den såkaldte FE-sag eller lækagesag.

Lækagesagen handler i korte træk om, at Lars Findsen sammen med tre andre blev anholdt i begyndelsen af december sidste år og sigtet for at lække højt klassificerede oplysninger.

Siden er de alle blevet løsladt igen, men sigtelsen mod blandt andet den tidligere FE-chef er blevet opretholdt.

Indholdet af sigtelsen har været mørkelagt indtil videre. Det er blandt andet foregået, ved at man har afviklet grundlovsførerne i sagen bag dobbeltlukkede døre.

Det betyder, at man ikke får indblik i Lars Findsens eventuelle forklaringer, men man får heller ikke at vide, hvad han har været sigtet for.

Efterforskningen af Lars Findsen skal imidlertid være foregået ved, at man har aflyttet hans hjem, telefon og sommerhus i adskillige måneder, skriver Berlingske.

En stor del af sigtelserne skal være et resultat heraf, mener mediet at vide.

Berlingskes oplysninger om sigtelserne er ikke blevet bekræftet fra officiel side.

Lars Findsen har siddet fængslet i 71 dage i sagen. I midten af februar afgjorde Østre Landsret dog, at betingelserne for varetægtsfængslingen ikke længere var opfyldt. Derfor har han siden været løsladt.

Det er straffelovens paragraf 109, der kan give op til 12 års fængsel, som er i spil i sagen. Den handler netop om at lække højt klassificerede oplysninger.

Berlingske skriver også, at der i 2022 har været givet briefinger om Lars Findsen-sagen på Christiansborg.

Her har man ifølge mediets oplysninger forsøgt at give et indblik i sagen til en række betroede politikere.

De politikere, som Berlingske har snakket med, har især hæftet sig ved, at man har delt følsomme oplysninger om Findsen. Herunder intime oplysninger, skriver mediet.