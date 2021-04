Medie: Førte Sandberg-billede politiet på sporet af rockerklub?

Den tidligere Gucci-rocker, Brian Sandberg, spiller i disse dage en siderolle i en sag, der trækker tråde til efterspillet efter en rockerkonflikt i Holland.

Det skriver det hollandske lokalmedie Limburg1 i en artikel med rubrikken 'Førte berygtet billede til at Bandidos faldt?'

Omtalte billede viser Sandberg sammen med den hollandske rocker Harrie Ramakers, der blev præsident for den første hollandske Bandidos-afdeling i 2014. De to kendte i øvrigt hinanden fra tidligere, hvor de begge var Hells Angels-medlemmer.

Sandbergs rockerven tiltalt for våben

Kort efter at billedet var søsat på de sociale medier, tog en konflikt sin begyndelse, hvor de nyslåede Bandidos-rockere var på den ene side, mens lokale HA'ere var at finde på den anden.

Sandberg postede billede

I første omgang var det Brian Sandberg, der postede billedet i marts det pågældende år sammen med følgende tekst:

'Den gamle bror er igen min bror. Velkommen Bandidos Holland'.

Det hollandske medie beskriver, hvordan billedet med de to rockere fik alarmklokkerne til at ringe hos de hollandske myndigheder. Og at man derfor gav sig til at undersøge sagen nærmere om, hvorfor de to rockere nu havde fundet sammen igen.

Allerede kort efter udbrød konflikten, og efterfølgende slog politiet til og anholdt stort set hele Ramakers' Bandidos-afdeling. Samtidig gennemførte man en række ransagninger, der blandt andet afslørede et større våbenlager, man mente skulle knyttes til Bandidos.

Året efter måtte myndighederne dog lade den del af efterforskningen udgå af sagen, da man ikke kunne knytte rockerne til de omtalte våben.

En række af rockerne er ikke desto mindre tiltalt for afpresning, vold, narko, pengehvidvask og ikke mindst for at være del af en kriminel organisation.

Det er planen, at der er dom i sagen i maj.

Sandberg vil ikke kommentere sagen.