Medie: Gerningsmand bag Chicago-skyderiet omtalte Field's-angreb

Manden, der har tilstået at stå bag mandagens masseskyderi i Chicago, nævnte skyderiet i Field's

- Den mand er en idiot.

Sådan skulle den 21-årige amerikaner, der har tilstået at stå bag mandagens masseskyderiet i Chicago, have sagt om den 22-årige, der er sigtet for angrebet i Field's.

Det skriver New York Post.

- Han forstærker modstanden

Udtalelsen skulle være kommet, da han talte med sin far om angrebet i Danmark.

Det er faren selv, der har fortalt om samtalen med sin søn.

I samtalen skulle sønnen endvidere have sagt om den danske sigtede, at det er folk som ham, der forstærker folks modstand mod våben.

Planlagt længe

Snakken fandt angiveligt sted søndag aften - dagen før, at den sigtede amerikaner Robert Crimo III dræbte syv mennesker og sårede endnu flere.

Det skete, da han på den amerikanske uafhængighedsdag den 4. juli skød mod en større menneskemænge fra et tag. Han skulle ifølge politiet have affyret over 70 skud.

Ifølge flere myndigheder havde Crimo planlagt sit angreb i flere uger.