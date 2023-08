Medie: Her er Trumps medsammensvorne

Den tidligere amerikanske præsident Donald Trump er blandt andet tiltalt for at stå bag en sammensværgelse om at bedrage USA, men han er ikke alene

Nye alvorlige anklager rammer nu den tidligere amerikanske præsident Donald Trump.

Det er tredje gang på blot fire måneder, at en straffesag truer republikanske Donald Trump.

De seneste anklager lyder blandt andet på sammensværgelse for at bedrage USA, sammensværgelse for at forhindre en officiel procedure, forhindring og forsøg på forhindring af en officiel procedure samt sammensværgelse mod rettigheder. Det er de fire tiltaler, der nu er offentliggjort i anklageskriftet.

Ud over tiltalerne nævnes seks medsammensvorne, der ligeledes er tiltalt i den alvorlige sag.

Ingen af disse personer blev identificeret af den udvalgte anklager, Jack Smith, men nu kan Politico løfte sløret for personerne bag.

Donald Trump risikerer adskillige års fængsel, hvis han kendes skyldig i de alvorlige anklager. Foto: Ed Jones/Ritzau Scanpix

Trumps advokat

Det amerikanske politiske medie Politico har gennemgået anklageskriftet og har ud fra detaljer om de medsammensvorne identificeret fem af de seks medsammensvorne.

Det drejer sig om blandt andre Trumps advokat Rudy Giuliani. Den tidligere borgmester i New York er tiltalt for forsøg på at presse lovgivere til at vende valgresultatet.

Derudover er der tale om advokat John Eastman, der angiveligt skal have presset den tidligere vicepræsident Mike Pence til at omstøde valget 6. januar.

En anden advokat, Sidney Powell, er tiltalt for at sprede konspirationsteorier om manipulation af stemmer.

Jeffrey Clark, som er advokat i det amerikanske justitsministerium, er tiltalt for at presse ministeriet til at så tvivl om valgresultatet.

Advokat Ken Chesebro skal ifølge mediet være arkitekten bag Trumps falske valgstrategi.

Politico har ikke identificeret den sjette medsammensvorne, der omtales som 'en politisk konsulent'.

Donald Trump er indkaldt til at møde ved den føderale domstol i Washington, D.C., torsdag klokken 22 dansk tid.

Den tidligere præsident trækker et langt spor af møgsager efter sig.