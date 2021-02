Medie: Jetsetsvindler bag groft coronafusk

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. sms-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Tak for dit indsendte materiale Mvh. Redaktionen Det opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk. Indsend mere materiale

Et tilbud om hjælp til at komme ud af den økonomiske krise, som flere firmaer på grund af coronaen sidste forår endte i, viser sig nu at være et udspekuleret fupnummer. Og bagmanden er ifølge DR-udsendelsen ’Pengejægerne’ ingen mindre end Danmarks bedst kendte jetsetsvindler Per Ulrich Karpf.

I en række annoncer fra firmaet startigen.dk blev de kriseramte selskaber tilbudt at få overtaget deres gæld, så de kunne starte på en frisk.

Fidusen er tilsyneladende, at når selskabet er overtaget af startigen.dk, så indsættes der en stråmand som direktør for at dække over, hvem der i virkeligheden står bag.

Og i perioden op til, at selskabet går konkurs, bliver det brugt til omfattende kriminalitet. Blandt andet ved fiktivt at ændre regnskabstallene så økonomien ser meget bedre ud.

Fik sin første dom med Messerschmidt

Artiklen fortsætter under billedet...

Sådan annoncerede startigen.dk efter ofre for coronakrisen. I DR-udsendelsen bindes jetsetsvindleren tæt sammen med netop dette selskab. Skærmdump

Mad, vin og benzin

I dag forsøger blandt andre kurator Anne Birgitte Gammeljord at redde trådene ud hos 16 af de selskaber, det sagde ja tak til at blive overtaget. De er gået konkurs og har efterladt et dyrt spor af kreditbedragerier, der er sket, efter startigen.dk overtog styringen i dem.

- Der er kreditbedrageri. Og køb af varer og ydelser man ikke betaler.

- Kreditorerne er alt fra restauranter, vinhandlere og leverandører af tøj og jakkesæt til hoteller, trælasthandlere, benzintanke og leverandører af kontormøbler, forklarer Anne Birgitte Gammeljord i udsendelsen.

Hun er ikke i tvivl om, at der er foregået kriminelle aktiviteter i samtlige 16 selskaber, som politiet derfor bliver bedt om at efterforske.

Dømt storsvindler: Sådan udnytter kriminelle revisor-regel

Kalder sig Charlie

Ifølge 'Pengejægerne' behøves politiet ikke lede længe for at finde hovedmanden.

For undervejs i udsendelsen dokumenteres det med flere båndoptagelser, hvordan Per Ulrich Karpf kalder sig både Jan og Charlie, når han taler med kunderne i startigen.dk og et andet selskab kaldet regnskabsheltene.dk.

Jan og Charlie er fornavnene på de personer, som formelt men ifølge DR ikke reelt står bag selskaberne.

- Det kender jeg ikke noget til, lyder det fra jetsetsvindleren, da DR-journalisten fanger ham på telefonen til regnskabsheltene.dk, kort efter han har kaldt sig Charlie over for DR’s muldvarp.

- Optog du? Det med bånd er ikke lige mig, lyder det nu fra Per Ulrich Karpf, som herefter nægter at udtale sig, hvis samtalen optages.

Artiklen fortsætter under billedet...

Per Ulrich Karpf mødte efter lange forhandlinger op til et interview med DR. Det skete imidlertid med hans eget ’filmhold’, der skulle dokumentere, hvordan han stillede kritiske spørgsmål til DR-journalisten, men aldrig selv svarede på noget. Foto: DR/fra udsendelsen

Storsvindler trænede fupfirma

Kørt til privaten

Adskillige varer fra kreditbedragerier er ifølge DR blevet kørt til Karpfs kontor i hjertet af København og hans lejede luksuslejlighed ved havnen.

Det bekræfter direktøren i fragtfirmaet 3 x 34, som har båndet jetsetsvindleren de 30 gange, han bestilte transporterne på vegne af fire af de selskaber, der er misbrugt til kreditbedragerier. 16 af turene gik til Karpfs adresser.

- Han er kold og kynisk. Det er tyveri ved højlys dag, siger Nino Razzato fra 3 x 34, der har tabt 83.351 kroner på sagen, til DR.

Det er ikke lykkedes at få Per Ulrich Karpf til at udtale sig i udsendelsen. Da han mødte op til det aftalte interview, havde han i stedet taget sit eget tv-hold med og stillede kritiske spørgsmål til DR-journalisten, som han mener behandler ham unfair.

Herefter rejste Karpf sig og gik.

’Pengejægerne - Selskabssvindel i coronaens tid’ kan ses i aften på DR1 eller streames på DRTV.

Fik sin første dom med Messerschmidt

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Hverken hans luksuslejlighed her på havnefronten i København eller de mange dyre biler er betalt med kriminalitet, forsikrer Per Ulrich Karpf. Foto: Linda Johansen

Afviser skurkerolle: - Jeg er godt tv

DR skyder i deres udsendelse om det omfattende fusk på den forkerte mand.

Det mener Per Ulrich Karpf, der føler sig decideret forfulgt af tv-serien 'Pengejægerne', der også havde ham som hovedperson som skurken i en udsendelse sidste år om Kammeradvokatens arbejde.

- Jeg er aldrig løbet fra, at jeg har med regnskabsheltene at gøre. Men det er jo sjovere at lave et program om mig, fordi jeg er interessant i stedet for at lave noget om alle de andre, som er med til det her, siger han i dag til Ekstra Bladet.

- Det er klart, at når du overtager sådan nogle selskaber, er det fordi der er odiøse forhold i dem, som ikke behøves at have noget med mig at gøre. Direktøren (stråmanden, red.) har fået penge, og mange af selskaberne er blevet lukket på den måde. Og så er det fint.

Ansatte i fupfirma: Fik salgstip fra millionsvindler

Ikke mit ansvar

Jetsetsvindleren afviser samtidig, at han har været involveret i de mange selskaber, som udsendelsen påstår. Eller at han har haft økonomisk glæde af kreditbedragerierne. Slet ikke i det omfang og med de beløb som udsendelsen kobler ham sammen med. Og han mener, at de kilder, der bruges i udsendelsen, er dybt utroværdige.

- Det ansvar ligger et andet sted. Blandt andet hos de tidligere ejere af selskaberne, og alle de andre der har lavet det her, og som har været involveret i et hav af sager. Det har jeg også gentagne gange forsøgt at dokumentere over for DR.

- Hvad er det, som gør, at du så skulle have rene fingre i netop den her sag?

- Nej, jeg har ikke rene hænder i den her sag. Og ja, der er sket nogle ting, som er mindre heldige, og hvor jeg måske har haft en viden, der ikke var ok.

- Men jeg har også taget konsekvensen af det og haft en dialog med kuratorerne og blandt andet et vinfirma om at betale pengene tilbage.

Artiklen fortsætter under billedet...

Der er ofte en hurtig bil i farvandet, når Per Ulrich Karpf dukker op. Foto: Linda Johansen

Skjulte optagelser: Dansk storsvindler afsløret

- Du har tidligere fortalt, at du har en stor milliongæld til skat fra tidligere sager. Hvordan kan man så, som du gør, bo i en luksuslejlighed til 25.000 kroner om måneden og køre rundt i Jaguar, Mercedes og Tesla?

- Vi er to personer i husstanden, nemlig mig og min kæreste. Og hun tjener flere penge, end jeg gør. Jeg har forsøgt at dokumentere min indtægt.

- Og hvis det passer, at jeg har været involveret i de selskaber, som udsendelsen siger, og har lavet ‘bedemandsforretning’ på dem, så får man altså normalt 75.000 til 100.000 kroner for at lukke et selskab ned.

- Så du siger, at du har fået nogle legitime indtægter fra de her firmaer?

- Ja, fordi jeg får jo 75.000 kroner for det. Jeg laver også noget undervisning. Så det er noget ævl at sige, at jeg bruger penge, jeg ikke har.

- Men det er rigtigt, at der er nogle ting i det her, som har været rigtig, rigtig dumme. Det er nok gået en tand for hurtigt i forhold til, at jeg har hjulpet nogle andre med at overtage de her firmaer.

- Du har bare været hurtig mange andre gange. Og nu sker det igen?

- Jeg forstår godt, hvad du mener. Det er i hvert fald dumt at tro, at jeg kan bevæge mig på bagatelgrænsen, fordi det jo får de samme konsekvenser for mig, som det har haft før.

- Tænker du, at den her sag kommer til at koste dig noget retsligt?

- Nej, jeg har jo en dialog med parterne. Og der er jo ikke noget.