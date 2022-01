Medie: Lars Findsen overvåget i månedsvis

Ifølge DR's oplysninger blev chef for Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) Lars Findsen aflyttet i månedvis.

Historien kommer, efter at navneforbuddet mod Lars Findsen, der sidder fængslet i en omfattende lækagesag, mandag blev løftet under et retsmøde.

Mediet erfarer det ifølge egne ord fra 'flere kilder', hvoraf ingen er navngivne.

Ifølge DR oprettede PET, som Lars Findsen i mange år stod i spidsen for, inden han blev chef i FE, en efterforskningsgruppe, der angiveligt har aflyttet Lars Findsen selv.

Gruppen blev nedsat, efter flere medier havde berettet om sager, hvor der fremgik fortroligt materiale, der blev lækket fra efterretningstjenesterne.

Det drejer sig blandt andet om DR's og siden Berlingskes historier om et spionsamarbejde mellem FE og USA's efterretningstjeneste NSA, skriver DR.

Ifølge mediet var det artiklen i Berlingske, der var dråben i bægeret, der fik PET til at nedsætte efterforskningsgruppen, der skulle finde ud af, hvem der stod bag lækkene. Efterforskningen stod på over det følgende år, skriver DR.

Ud over historierne om NSA-samarbejdet indgår ifølge DR også Berlingskes historier om Ahmed Samsam, der er fængslet i en terrorsag, og Ekstra Bladets dækning af de danske børn i syriske lejre, hvor flere efterretningsrapporter blev lækket, i efterforskningen.

Efter Ekstra Bladets historier sendte Svend Larsen, konstitueret chef i FE, en mail til medarbejderne i efterretningstjenesten, hvori det fremgik, at det ikke blev tolereret at lække oplysninger, skriver DR.

Men lækkerne fortsatte til stor irritation for efterretningstjenesterne.

DR erfarer desuden, at en af årsagerne til, at PET og FE indkaldte de øverste mediechefer i landet, var, at de fik nys om, at en journalist var på vej med en historie med 'tophemmelige' informationer i.

DR skriver ikke, hvilket medie journalisten arbejder for.

Lars Findsen nægter sig skyldig i sagen. Han er som den eneste af i alt fire anholdte 8. december fortsat fængslet.