Medie: Leder efter nye spor Madeleine McCann-sag

Politiet har igangsat en ny efterforskning efter spor i sagen om den forsvundne pige Madeleine McCann.

Mandag er politiet tilstede i et naturområde ved Algarve-kysten for at lede efter spor, der kan gavne efterforskningen.

Det skriver det portugisiske medie Jornal de Notícias.

Den nye efterforskning af området kommer på opfordring fra det tyske politi, der i 2020 udtalte, at de formodede, at McCann var død, og at den mistænkte gerningsmand var den såkaldte 'Christian B'.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Madeleine McCanns forældre Gerry og Kate McCann med en efterlysningsplakat, der var et computergenereret foto, der viste hvordan Madeleine kunne se ud flere år efter sin forsvinden. Foto: Andrew Winning

Undersøger dæmning

Ifølge mediet undersøger politiet et større område omkring en dæmning, som ligger 50 kilometer fra Praia da Luz.

Det er angiveligt samme sted, som tidligere er eftersøgt i sagen, da den tyske mand havde en autocamper i området.

Politiet har mandag opstillet telte og andet udstyr, og ifølge det portugisiske medie leder de efter genstande eller objekter, der kan be- eller afkræfte mistanker.

Det britiske politi deltager i undersøgelsen.

Christian B er tidligere dømt for børnemishandling og handel med narko, og sidder i øjeblikket i fængsel for voldtægten af en 72-årig kvinde. Han har afvist beskyldningerne i McCann-sagen og er ikke sigtet i sagen.

Madeleinee McCann var tre år, da hun forsvandt fra forældrenes feriehus ved Praia Da Luz i Algarve i 2007.