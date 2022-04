Medie: Madeleine McCann-mistænkt sigtet

Den mistænkte i Madeleine McCann-sagen er blevet sigtet.

Det oplyser en portugisisk anklager, ifølge nyhedsbureauet AFP.

Sigtelsen er sket efter en anmodning fra netop Portugal.

Overbeviste

I efteråret 2021 lød det ligeledes på politiet, at man var på vej med en sigtelse mod manden, der er mistænkt for en af moderne histories mest omdiskuterede bortførelser.

- Vi er overbeviste om, at vi har manden, der tog og dræbte hende.

Sådan lød ordene fra den tyske anklager Hans Christian Wolters i drabssagen om Madeleine McCann dengang. Han var nemlig allerede der overbevist om, at sexforbryderen Christian Brueckner er manden, der myrdede Madeleine.

Beviser nok

Wolters fortalte ligeledes, at anklagemyndigheden havde beviser nok til at rejse tiltale imod sexforbryderen, og man håbede på at få afsluttet sagen til næste år.

På nuværende tidspunkt sidder Brueckner bag tremmer for flere lovovertrædelser. Han er tidligere dømt for et seksuelt overgreb på en seksårig pige og for at have blottet sig for et andet barn.

- Det handler ikke kun om at tiltale ham (Christian Brueckner, red.). Vi vil anklage ham på baggrund af det bedst mulige bevismateriale, lød ordene fra anklageren.

Fireårige Madeleine McCann forsvandt sporløst fra en ferie i Portugal i 2007. Sidenhen har sagen været en af de mest omtalte i internationale medier.

