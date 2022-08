Medie: Mænd angriber mor og barn i bil

Ukendte gerningsmænd har forsøgt at rive en mor og et barn ud af en kørende bil, skriver nordjysk medie

Et vanvittigt drama har fredag udspillet sig i Aalborg. Her blev enhver forælders værste mareridt til virkelighed.

Et forælderpar kom ved 21.30-tiden kørende med deres barn i bilen ved Kvickly i Vestbyen, da de pludselig blev angrebet af to mænd, der forsøgte at rive moren og barnet ud af bilen.

Det skriver mediet Min by Aalborg, der har talt med øjenvidner. Ekstra Bladet har flere gange i løbet af aftenen forsøgt at få en kommentar fra Nordjyllands Politi - uden held.

Ifølge vidnerne fandt episoden sted i krydset ved Dannebrogsgade og Strandvejen i Vestbyen.

De beskriver, hvordan gerningsmændene forsøgte at rive i kvinden og barnet, mens bilen kørte, hvilket resulterede i at den ene af de to gerningsmænd hang på siden af bilen, indtil han faldt af.

Ekstra Bladet har tidligere beskrevet, hvordan Nordjyllands Politi har været massivt til stede i området.

Ekstra Bladets mand kan oplyse, at politiet har afspærret et længere område på cirka 150 meter.

Der holder en bil med smadret forrude, og en anden bil er blevet markeret med politiets minestrimmel.

En betjent afviste ved 22-tiden en civil person fra at komme ind på området for at hente sin bil med beskeden om, at det er 'en alvorlig sag', fortæller Ekstra Bladets mand.

Vi følger sagen.

Foto: René Schütze