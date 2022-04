Medie: Melding om skyderi ved Göteborg

Flere politipatruljer er rykket ud til et træningscenter ved Göteborg efter en melding om skyderi, skriver Aftonbladet

Et træningscenter i byen Tuve nord for Göteborg har muligvis været ramme om et skyderi.

Det skriver Aftonbladet.

Flere patruljer er rykket ud til centeret, efter en anmeldelse om netop skyderi, og politiet er nu ved at undersøge sagen nærmere, skriver mediet.

- Flere personer har befundet sig i træningscenteret. En person skal have skudt inde i træningscenteret og efterfølgende forladt stedet, siger Anna Göransson, talsperson for politiet.

Ifølge Aftonbladets oplysninger, er en 25-årig mand ramt af skud, men det er ikke blevet bekræftet af politiet.

Opdateres.