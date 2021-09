Medie: Politibetjent bor i bygningen - har vidnet i bandesager

Myndighederne i Sverige vil ikke udelukke, at det var et bombeangreb, som tirsdag morgen ramte en boligblok i det centrale Göteborg.

Indtil videre har det dog været sparsomt med oplysninger om et muligt motiv for en målrettet handling.

Tirsdag aften skriver svenske Expressen så, at der bor en politibetjent i boligblokken, som har vidnet i flere bandesager. Selv afviser han, at nogen skulle være ude efter at hævne sig på ham.

Mindst 20 udrykningskøretøjer var til stede ved lejligheden i Göteborg tirsdag morgen. Foto: Jonas Dagson/Tt/Ritzau Scanpix

Vil følge op

Betjenten fortæller det svenske medie, at han hørte om eksplosionen fra kolleger, og derfor må man formode, at han ikke var i bygningen, da den indtraf.

Han siger videre, at han forventer, at politiet vil undersøge alle spor - også om han var et mål for kriminelle bander:

- Givetvis vil man også tjekke det spor, siger politimanden til Expressen.

Der er ikke noget, der tyder på, at der lå 'naturlige årsager' såsom en gaslækage bag den eksplosion, der tirsdag morgen ramte en boligblok det centrale Göteborg.

- På nuværende tidspunkt tror vi det ikke, siger politiets pressetalsmand Thomas Fuxborg.

Vil undersøge

Politiet ved tirsdag aften endnu ikke, hvad der forårsagede eksplosionen. Men der er ingen gasrør i bygningen, så en lækage kan formentlig udelukkes.

Det kan tyde på, at eksplosionen er udløst af noget, der var placeret i ejendommen.

- Det får vi se. Men formentlig ja, svarer polititalsmanden.

Om der er en forbindelse til den bandekonflikt, der på det seneste har præget Göteborg, kan politiet endnu ikke sige.

- Vi vil selvfølgelig se på, om der er et potentielt mål, der bor i området eller i ejendommen. Men det er vi ved at undersøge, siger Fuxborg.

16 på skadestuen

Indenrigsminister Mikael Damberg, der tirsdag har været i løbende kontakt med politiet, sagde på et pressemøde tirsdag eftermiddag, at det er tydeligt, at en forbrydelse ikke kan udelukkes.

Statsminister Stefan Löfven betegner eksplosionen som noget, der rammer ikke kun Göteborg, men hele landet.

Eksplosionen udløste flere brande. 16 mennesker blev sendt på skadestuen. Af dem er fire kommet alvorligt til skade, men der er ikke meldinger om, at de skulle være i livsfare.

Flere personer, der havde fået mindre alvorlige skader, har forladt sygehuset i Göteborg igen.